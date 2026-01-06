兄弟酒後爆衝突！弟持刀狂刺哥哥腹部臟器外露

今天凌晨3時許，台東縣關山鎮發生一起震驚地方的手足衝突事件。根據警方初步調查，這對陳姓兄弟年齡約40多歲，雙方相差3歲，平日經常聚餐飲酒。事發當時，兩人在家中飲酒，在酒精催化下爆發口角爭執。

衝突過程從言語爭執逐漸升級為肢體衝突。據了解，弟弟在情緒失控下，隨手拿起水果刀原本只是想嚇唬哥哥，未料在雙方拉扯過程中，刀刃意外刺入哥哥腹部。隨著尖刀拔出，現場鮮血直流，哥哥的臟器當場外露，場面觸目驚心。

中刀後的哥哥倒地哀嚎，弟弟見狀立即清醒，意識到自己闖下大禍，隨即撥打電話報警求救。台東縣消防局接獲報案後，立即派遣關山消防大隊救護人員趕往現場。

廣告 廣告

救護人員抵達現場時，只見傷者臟器外露，情況相當危急。救護人員連忙將傷者抬上救護車，在送醫途中，即使救護車狂飆搖晃，救護人員仍全程站立，持續幫傷者按壓腹部，協助將臟器壓在腹腔內，避免臟器完全流出體外。傷者則因劇痛蜷曲在擔架上，但送醫全程仍保持清醒意識。

傷者被緊急送往馬偕台東醫院進行搶救。經過醫療團隊全力救治，目前傷者生命跡象已趨穩定，暫無生命危險，但仍需住院觀察治療。

警方表示，行凶的弟弟主動報案並未脫逃。然而，由於弟弟目前仍處於酒醉狀態，無法配合警方進行偵訊，因此詳細的事發經過與衝突原因，仍有待進一步釐清。這起手足相殘的悲劇，再次提醒民眾飲酒應適量，避免因酒後失控造成無法挽回的遺憾。

更多品觀點報導

前急煞爆衝突！騎士嗆聲行人「怎樣！」雙方街頭互毆

張文已計畫第三波攻擊！墜樓「不在他計畫中」4跡證曝光

