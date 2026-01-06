兄弟酒後發生爭執扭打 弟持刀劃傷哥哥腹部、臟器外露

關山地區發生兄弟酒後爭執扭打，弟持刀劃傷哥哥腹部，臟器外露送醫急救。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

兄弟酒後發生爭執扭打，弟持刀劃傷哥哥腹部，導致臟器外露；關山警分局關山聯合所六日凌晨三時許獲報趕赴現場，同步通報消防救護人員到場救援，經送台東馬偕醫院急救，目前已無生命危險。

警方初步了解，凌晨三時左右，約四十多歲的陳姓男子與其弟弟，雙方酒後不明原因發生口角爭執，爭吵過程中雙方扭打，弟弟隨拿手起刀子朝哥哥揮去，不料造成哥哥腹部遭劃傷。

弟弟發現兄長受傷後，立即撥打電話求助。消防局迅速派消防分隊及救護人員趕抵現場，經初步檢傷評估，隨即將傷者送往馬偕台東醫院急救。所幸經醫師處置後，目前已無生命危險，仍持續留院觀察。

陳姓弟弟表示，拿刀子原本只是想嚇唬哥哥，沒想到在拉扯中刀子意外刺到哥哥的腹部，造成臟器外露。

警方除協助救護與現場秩序維護，並由該分局偵查隊到場進行採證作業，並將涉案的陳嫌帶回所內保護管束，後續將依程序釐清事發經過，並依法辦理。

關山警察分局呼籲，飲酒易影響情緒與判斷力，親友間應避免酒後爭執，遇有糾紛務必保持冷靜、理性溝通，切勿因一時衝動造成無法挽回的後果；民眾如遇緊急狀況，可撥打一一０或一一九求助，警方與救護人員將在第一時間到場協助。