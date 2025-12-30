彰化警方近期展開大規模掃毒行動，成功瓦解一處位於員林市的毒品分裝廠，查獲價值超過新台幣200萬元的毒品咖啡包，逮捕高氏兄弟檔等9名嫌犯。此外，警方也在溪湖地區逮捕多名詐騙集團成員，並邀請藝人拍攝反詐騙宣導影片。警方表示，自今年元旦至今已查獲340件詐欺案，逮捕2161人次，查扣不法資產超過新台幣7億元，展現打擊犯罪的決心！

兄弟金紙毒店？ 鄰居覺得怪 警一查是「分裝場」。(圖／民眾提供)

彰化縣警方近期展開一系列打擊犯罪行動，成功瓦解一處位於員林市的毒品分裝廠，查獲價值超過200萬元的毒品咖啡包。此外，警方也逮捕了多名詐騙集團成員，並持續加強反詐騙宣導工作。自今年元旦至今，彰化警方已累計查獲340件詐欺案件，逮捕2161人次，查扣不法資產價值超過7億元，展現警方打擊犯罪的決心與成效。

嫌犯平日以金紙店販賣金紙作為掩護，實際上從事新興毒品咖啡包的分裝工作 。(圖／TVBS)

彰化員林市一處民宅因出入人口突然增多且複雜，引起鄰居懷疑而通報警方。警方調查後發現，該處竟是一間以高姓兄弟為首的毒品分裝廠。警方進行攻堅行動時，因門無法打開，便拆除門扉並敲破玻璃門強行進入。彰化縣警察局員林分局長洪再德表示，嫌犯平日以金紙店販賣金紙作為掩護，實際上從事新興毒品咖啡包的分裝工作。此次行動共查獲高氏兄弟檔以及劉姓、張姓等4名嫌犯，溯源調查後更共計逮捕9人。警方在現場查扣超過5000包毒品咖啡包，每包市價約400多元，總價值高達200多萬元，同時也查獲愷他命及分裝袋等證物。

警方在溪湖地區成功逮捕一名邵姓車手，當時他正準備領取18萬元的不法所得 。(圖／TVBS)

除了打擊毒品犯罪，彰化警方也積極追緝詐騙集團。警方在溪湖地區成功逮捕一名邵姓車手，當時他正準備領取18萬元的不法所得。彰化縣警察局溪湖分局長蔡宏澤指出，嫌犯試圖駕車衝撞警方，但最終警方仍將邵姓車手及其接應男子拘捕到案，並陸續查獲其他共犯。

彰化警方特別邀請藝人陳子強和唐玲拍攝反詐騙宣導影片 。(圖／TVBS)

為加強防詐宣導，彰化警方特別邀請藝人陳子強和唐玲拍攝反詐騙宣導影片。唐玲在影片中提醒民眾注意可疑行為，例如有人不斷換卡領錢的異常情況。彰化縣警察局強調，他們將持續追查如同變形怪般不斷變換手法的詐騙分子，全力保障民眾的財產安全。

