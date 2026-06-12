兄弟防護組長帶路 中山醫大物治系直擊職棒運動醫學現場
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】從課堂走進職棒球場，中山醫學大學物理治療學系日前安排學生前往中信兄弟主場──臺中洲際棒球場參訪，深入了解職業運動場域中的運動傷害防護、運動表現提升及團隊運作模式，透過實地觀摩與專業交流，強化學生運動醫學實務能力，並讓課堂所學與實務現場緊密接軌。
▲中山醫大物治系學生參訪臺中洲際棒球場，實地了解運動科學與運動醫學應用。（圖／中山醫大提供）
校方表示，此次參訪由助理教授吳思嚴於「競技運動傷害評估與賦能」課程中規劃安排，並邀請該校物理治療學系傑出系友張誠崇擔任導覽與分享講師。張誠崇目前是中信兄弟棒球隊防護組組長，自2006年投入職業棒球運動防護工作，長期服務於兄弟象及中信兄弟球團，並多次擔任中華台北代表隊國際賽事隨隊防護人員，參與過世界棒球經典賽、世界棒球12強及奧運資格賽等重要國際賽事，是國內少數兼具職業球隊與國家代表隊運動防護經驗的物理治療專業人才。
▲張誠崇帶領學生參觀球隊重量訓練室，介紹職業運動員體能培訓與表現提升策略。（圖／中山醫大提供）
張誠崇以自身多年投入運動防護與運動醫學工作的經驗，帶領學弟妹深入了解職棒球員在賽前準備、身體評估、傷害預防、運動恢復及體能訓練等各項專業流程，讓學生有機會近距離觀察運動醫學團隊如何在高強度競技環境中提供專業支持。
▲透過實地參訪球隊訓練場域，中山醫大物治系學生深入了解職業運動團隊的照護與支援體系。（圖／中山醫大提供）
參訪過程中，學生除了認識球場設施與球隊後勤支援系統外，也進一步了解物理治療師在職業運動領域中的多元角色。從運動傷害評估、動作分析、功能訓練到運動表現優化，物理治療專業已成為現代競技運動不可或缺的重要一環。透過實地觀摩與交流，讓學生對於未來投入運動醫學、運動防護及競技運動照護等領域有了更具體的認識與想像。
中山醫大物理治療學系主任陳怡靜表示，運動醫學已成為物理治療專業的重要發展方向之一，系上長期透過實務導向課程、校外參訪、臨床與運動場域見習、專題研究及系友經驗分享等多元方式，協助學生提早接觸專業現場，培養臨床判斷、運動傷害評估、跨專業溝通及問題解決能力。
陳怡靜指出，創系已40年的中山醫大物治系，系友遍布臨床醫療、運動防護、學術研究及健康促進等領域。此次由系友張誠崇親自帶領學弟妹走進職棒球場，不僅讓課堂知識與實務經驗相互印證，也讓學生看見物理治療專業從醫療院所延伸至競技運動舞台的更多可能，為未來職涯發展開啟不同想像。
其他人也在看
虎航台北飛往札幌班機通報「駕駛艙冒煙」 緊急降落新千歲機場
日本媒體報導，日本北海道新千歲機場事務所等單位表示，一架從台北出發的台灣虎航234號班機通報「駕駛艙冒煙」，今天上午11時（台北時間10時）左右，緊急降落於新千歲機場的B跑道。台灣虎航表示，該班機沒有迫降，是在落地階段發生電子艙（飛機機房）煙霧警告，駕駛艙組員依航管指示順利完成落地作業，旅客均安全離機，並已主動向民航局通報。
高雄市長最新民調出爐！賴瑞隆贏柯志恩 「2族群」成影響選情槓桿
2026高雄市長選情最新調查結果顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆以支持度46.2%、當選看好度53.6%領先國民黨的柯志恩，並受惠於高雄市長陳其邁76.2%施政滿意度及綠營基本盤優勢。但調查也發現20至39歲族群對賴瑞隆的支持明顯低於整體平均，且中間選民尚未進入選戰、民眾黨支持者仍可能成為影響選情的槓桿，柯志恩並非毫無機會，部分地區已出現柯領先現象。
台灣「這區」中國移民激增48%？網傳2028恐被「和平超渡」 中港澳配偶數據曝光
近年兩岸關係持續緊張，近日網路傳出「中部正被人口置換」的訊息，內容聲稱據房產社群跟人口數據爆料，台中市北屯區的中國移民人口，在10年內暴增48%，恐造成國安危機，且全台灣「支持中共統治」比例最高的地區也是中部；文中更形容這是無聲的清洗，因屆時不用一兵一卒，台灣民主即將在2028年被和平超渡，還強調這並非危言聳聽，而是正在上演的「人口結構終局之戰」。對此，事實......
天逸財金涉吸金逾30億元 逾千民眾受害 負責人起訴求刑12年
天逸財金公司溫姓負責人等人，推出多項投資商品，對外宣稱保本，招攬民眾投資涉嫌不法吸金逾30億元。台北地檢署今天（12日）依違反銀行法等罪起訴溫男等11人，並對溫男求刑12年，並對高姓總經理等三名共犯求刑9年。
傅子純今頭七！遺孀淚崩曬吻照…叮囑1句看哭全網
娛樂中心／王妤倢報導曾以民視經典大戲《新兵日記》中「楊海生」一角爆紅全台的實力派男星傅子純，多年來深耕台灣本土八點檔，憑藉在《風水世家》、《多情城市》、《愛的榮耀》等多部熱播大戲中的精湛演技，成為無數台灣觀眾心中最熟悉的螢幕熟面孔。不料，本月7日卻驚傳他因急性白血病（俗稱急性血癌）引發突發重症，雖經醫療團隊全力搶救，最終仍不幸宣告不治，享年46歲，突如其來的死訊震驚演藝圈。今（12）日將進行傅子純的頭七法會，其悲痛欲絕的遺孀也在深夜寫下長文，字字血淚地向在天之靈的丈夫深情喊話：「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒。」令人看了萬分鼻酸。
富邦金股東會2》189億元投SpaceX上市！蔡明興：看好算力上月球 「馬斯克說的都會成真」
全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）12日啟動史上最大規模IPO，估值上看1.8~2兆美元。富邦金（2881）董事長蔡明興今（12）日股東會被問到富邦人壽公告以189億元參與申購，他親口表示，看好SpaceX是「太空產業裡獨占的領導者」，尤其看好將「AI算力帶上月球」。
警分隊長涉貪瀆 財產來源不明逾1200萬元 嘉院裁准羈押
嘉義地檢署偵辦嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉貪瀆案，何男及電子遊戲場業者遭聲押，兩人均否認犯行。嘉義地方法院依何男有串證、湮滅證據之虞，及財產來源不明逾1200萬元，裁定羈押並禁止接見、通信；業者交保。
尹錫悅再遭重判30年 被控用無人機侵入北韓 製造戒嚴藉口
韓國前總統尹錫悅因涉嫌在2024年下令軍用無人機到北韓，企圖以此為戒嚴製造藉口，韓聯社報導，首爾法院今天（12日）判處尹錫悅30年有期徒刑。
川普稱美軍已完全勝利！伊朗「51軍事基地遭炸毀」 衛星影像曝光
美伊衝突持續延燒。《BBC》引述衛星影像分析報導指出，自戰事爆發以來，美軍與以色列聯手空襲伊朗境內多處軍事設施，已造成至少51座軍事基地受損，其中包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總部、空軍基地、海軍設施及彈道飛彈基地等重要據點，多處建築遭摧毀，部分區域幾乎淪為廢墟。
飛兩小時就到！暑假帶孩子衝香港雙樂園～迪士尼皮克斯夏日派對、海洋公園三麗鷗主題+大熊貓慶生活動！限定版放電全攻略必收
帶孩子出國玩，不想飛太遠嗎？航程僅需兩小時的香港，是暑期親子旅行的推薦首選。今年夏天，香港兩大主題樂園相繼推出期間限定活動：因應《玩具總動員5》即將上映的熱潮，香港迪士尼特別以「皮克斯夏日狂歡趴」為主軸，帶領孩子走進《玩具總動員》的奇幻世界；同時《冰雪奇緣》人氣角色雪寶也將驚喜現身魔雪奇緣世界，為暑假迪士尼之旅增添一點冰雪魔法。
凱基金股東會》王銘陽向74萬股東報喜「前五月獲利是成立60年來最高」
凱基金控（2883）今（12）日上午召開股東常會，董事長王銘陽致詞時開心跟74萬股東報告，今年一到五月的稅後盈餘達到223億元，假若是跟去年同樣的會計計算方式，把股票處分利益上的實現利益加計回來，那是300億元，合計起來總共是523億元，他說，這個紀錄是我們60多年來（包含凱基金成立前，計算自子公司「中華開發資本」前身於1959年成立）最高的紀錄。
史瓦帝尼傳總理有意與中共建交 外交部：台史邦誼穩固 持續推展合作關係
外媒報導，美國經濟學者薩克斯受邀參與台灣友邦史瓦帝尼內閣研討會，建議史國與中國大陸建交換取經濟利益。外交部今天表示，薩克斯意見純屬個人觀點，也引發史國友台議員強烈關切與質疑，台史邦誼穩固友好，持續推展雙邊互助互惠合作關係。
通膨再升溫！CPI年增率破4%台美股市承壓？ 網嘲：大家都知道不是嗎
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國5月消費者物價指數（CPI）年增率突破4%，再度引發市場對通膨壓力及貨幣政策走向的關注。媒體引用投顧分析指出，根...
倒臥台東轉運站公廁！男頭部有傷、OHCA送醫搶救 警封鎖現場採證
今（12日）上午，台東市轉運站公廁，有民眾發現其中1廁所門被反鎖，直覺有異，隨即通報現場保全。破門之後，發現一名年約60歲的男子倒臥在內，急忙通報救護車，男子起初還有微弱呼吸，但救護人員趕抵時，男子己呈現OHCA，被緊急送往部立台東醫院急救。
《鐵拳教育》紅到好萊塢！ 金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典梗
近期影劇圈最熱門的話題，絕對非Netflix爽劇《鐵拳教育》莫屬。該劇憑藉著拳拳到肉的打擊感與極具爭議的社會議題，迅速在各大社群平台上掀起討論狂潮。然而，最讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南（Korean John Cena）」，沒想到這波討論竟然真的釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
2026世足賽賽程：6月13日美國、加拿大開幕戰時間、直播轉播線上看管道總整理 重點一次看！【2026年國際足總世界盃】
2026年第23屆國際足總世界盃於台灣時間6月12日至7月20日舉行，48支球隊角逐大力神盃。
鄭麗文：鄭習會未談統一問題 未來若改變現狀須尊重台灣人民意願 確保福祉
國民黨主席鄭麗文訪問華府期間，在接受美國國家公共廣播電台節目專訪時表示，訪問中國大陸期間沒有和中共總書記習近平談到統一問題。鄭麗文並強調未來如果現狀有所改變，台灣人民的意願必須受到尊重，同時也必須確保任何這樣的改變，都有助於兩岸所有人民的福祉。
馬斯克SpaceX大夢是科幻？專家質疑火星殖民與AI中心不切實際
馬斯克創辦的SpaceX憑藉火箭回收技術改寫航太史，近期更隨著上市計畫拋出火星殖民與太空AI數據中心等宏大願景。然而，多位航太專家對其時程表與技術可行性表示懷疑，認為部分計畫目前仍停留在「科幻小說」階段。
618優惠懶人包！必勝客199元大披薩、CAMA寄杯85折、雀巢買一送一快筆記
618優惠1.必勝客必勝客今年618火力全開，即日起搶先祭出超過10項限時超狂優惠，從一個人追劇、兩個人約會，到三五好友開趴、全家人聚餐通通有對應優惠。想獨享美味，人氣雙口味「熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞」大比薩外帶限時特價199元；雙人聚餐首推「小比薩＋BBQ烤雞」等...
用餐後「1基本舉動」超暖心！網嘆「很少看到了」：國小就有教
你有這個習慣嗎？有些人在餐廳用完餐後，會將椅子靠進桌子底下後才離開。不過有網友感嘆，最近觀察到現在越來越少人會這樣做。貼文曝光後，吸引超過104.6萬次瀏覽、5.7讚，不少人認為這只是順手的小動作；還有人直呼，幼稚園、國小有教。