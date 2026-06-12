兄弟防護組長帶路 中山醫大物治系直擊職棒運動醫學現場

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▲中信兄弟防護組組長張誠崇帶領中山醫大物治系學生走進職棒第一線，近距離認識運動防護與物理治療實務。（圖／中山醫大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】從課堂走進職棒球場，中山醫學大學物理治療學系日前安排學生前往中信兄弟主場──臺中洲際棒球場參訪，深入了解職業運動場域中的運動傷害防護、運動表現提升及團隊運作模式，透過實地觀摩與專業交流，強化學生運動醫學實務能力，並讓課堂所學與實務現場緊密接軌。

▲中山醫大物治系學生參訪臺中洲際棒球場，實地了解運動科學與運動醫學應用。（圖／中山醫大提供）

校方表示，此次參訪由助理教授吳思嚴於「競技運動傷害評估與賦能」課程中規劃安排，並邀請該校物理治療學系傑出系友張誠崇擔任導覽與分享講師。張誠崇目前是中信兄弟棒球隊防護組組長，自2006年投入職業棒球運動防護工作，長期服務於兄弟象及中信兄弟球團，並多次擔任中華台北代表隊國際賽事隨隊防護人員，參與過世界棒球經典賽、世界棒球12強及奧運資格賽等重要國際賽事，是國內少數兼具職業球隊與國家代表隊運動防護經驗的物理治療專業人才。

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▲張誠崇帶領學生參觀球隊重量訓練室，介紹職業運動員體能培訓與表現提升策略。（圖／中山醫大提供）

張誠崇以自身多年投入運動防護與運動醫學工作的經驗，帶領學弟妹深入了解職棒球員在賽前準備、身體評估、傷害預防、運動恢復及體能訓練等各項專業流程，讓學生有機會近距離觀察運動醫學團隊如何在高強度競技環境中提供專業支持。

▲透過實地參訪球隊訓練場域，中山醫大物治系學生深入了解職業運動團隊的照護與支援體系。（圖／中山醫大提供）

參訪過程中，學生除了認識球場設施與球隊後勤支援系統外，也進一步了解物理治療師在職業運動領域中的多元角色。從運動傷害評估、動作分析、功能訓練到運動表現優化，物理治療專業已成為現代競技運動不可或缺的重要一環。透過實地觀摩與交流，讓學生對於未來投入運動醫學、運動防護及競技運動照護等領域有了更具體的認識與想像。

中山醫大物理治療學系主任陳怡靜表示，運動醫學已成為物理治療專業的重要發展方向之一，系上長期透過實務導向課程、校外參訪、臨床與運動場域見習、專題研究及系友經驗分享等多元方式，協助學生提早接觸專業現場，培養臨床判斷、運動傷害評估、跨專業溝通及問題解決能力。

陳怡靜指出，創系已40年的中山醫大物治系，系友遍布臨床醫療、運動防護、學術研究及健康促進等領域。此次由系友張誠崇親自帶領學弟妹走進職棒球場，不僅讓課堂知識與實務經驗相互印證，也讓學生看見物理治療專業從醫療院所延伸至競技運動舞台的更多可能，為未來職涯發展開啟不同想像。