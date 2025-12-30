兄弟鬧翻、父母離世 曹西平猝逝！晚年只剩乾兒子相伴

曹西平過世。（翻攝自臉書）

曹西平昨（29日）深夜10點多被發現陳屍家中，享壽66歲。近幾年淡出演藝圈後，他曾感嘆在父母離世，與4兄弟鬧翻後，已經沒有家人，生活起居都是由乾兒子JEREMY照顧，讓他看清冷暖。

曹西平的父親是台中著名泌尿科名醫，老家後面是知名的美聯歌廳，媽媽燒得一手好菜，在事前家裡藏常有藝人朋友到家裡用餐、免費看病，但媽媽離世後家裡變調，親兄弟棄養老父更是讓他無法接受。

曹西平回想媽媽過世時，兄弟們在葬禮連孝服都不穿，就連媽媽安葬在墓園兄弟們也都無法到期，為此他為媽媽感到不值，認為媽媽辛苦把兄弟們養大，最後一程路兄弟們都沒法為媽媽做好，而感到難過。

生前他向來直言直語，除了與兄弟們鬧翻外，他曾指控自己生病，但多年來在美買房，資助的姪子、姪女卻不聞不問，讓他感到心寒。平安夜地震他還在社群感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出離世消息，令外界震驚與不捨。

