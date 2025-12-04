兄弟鬩牆！三星半導體拒簽手機部門長約？韓媒爆 Galaxy S26 記憶體或會按季加價

兄弟都無情講！Samsung 半導體拒簽手機部門長約？韓媒爆 Galaxy S26 記憶體或會按季加價

Samsung Electronics 內部爆出「兄弟鬩牆」風波！據韓國財經媒體《Seoul Economic Daily》獨家報導，負責半導體業務的 DS（Device Solutions）部門，拒絕了負責智能手機業務的 MX（Mobile Experience）部門提出的長期記憶體供應合約請求。在記憶體價格狂飆的「超級週期」下，即使是同門兄弟，DS 部門亦決定「親兄弟明算帳」，堅持按季度重新議價。這意味著明年初登場的旗艦機王 Galaxy S26 系列，恐面臨巨大的成本上漲壓力。

親兄弟明算帳 拒絕鎖定價格

報導指出，為了穩定明年初 Galaxy S26 的生產成本，Samsung MX 部門曾向 DS 部門提出簽訂為期一年以上的流動裝置用 DRAM（動態隨機存取記憶體）長期供應合約。然而，這一要求遭到 DS 部門斷然拒絕。

廣告 廣告

DS 部門的立場非常明確：在 AI 熱潮帶動下，記憶體市場正處於上升週期，必須以利潤為優先。目前 DS 部門正全力調整生產線，將產能集中在利潤極高的 AI 用 HBM（高頻寬記憶體）及高階流動裝置用 LPDDR（低功耗雙倍資料率記憶體）上。若現在簽訂長期定價合約，將無法反映未來可能持續上漲的市價，變相「做蝕本生意」。

記憶體價格年內翻倍 手機部門頭痕

迫使 MX 部門急於鎖定價格的原因，正是今年以來驚人的「Chipflation（晶片通脹）」。市場數據顯示，旗艦手機常用的 12GB LPDDR5X 記憶體模組，價格已由 2025 年 1 月的約 33 美元，飆升至 11 月底的約 70 美元，升幅超過 112%。

有消息指在雙方高層介入協調下，最終達成了一個折衷方案：DS 部門承諾保障 2026 年的「最低供應量」，確保 Galaxy S26 不會缺貨，但價格條款必須「按季協商」。這代表 MX 部門每三個月就要面臨一次加價風險，完全暴露在市場波動之中。

Galaxy S26 定價恐受壓

除了記憶體，智能手機的另一核心大腦——應用處理器（AP）的價格同樣居高不下。Samsung MX 部門今年第三季在流動 AP 上的支出已較去年同期大增 25.5%。如今再加上記憶體成本無法透過長約鎖定，市場分析指，這股巨大的成本壓力最終可能轉嫁到消費者身上，令 Galaxy S26 系列的定價策略面臨嚴峻考驗。

雖然 Samsung 官方及後向部分外媒否認了「拒絕客戶請求」的說法，稱報導「毫無根據」，但記憶體價格暴漲與供應鏈緊張的客觀事實，已令市場對明年旗艦手機的價格走勢持悲觀態度。在「利潤優先」的企業大旗下，這場內部角力或許預示著明年旗艦手機市場將迎來新一輪的加價潮。

更多內容：

[단독] 삼성 반도체, 갤럭시 D램도 분기별 계약 (獨家：三星半導體，Galaxy DRAM 也改為季度簽約)

Samsung Has Reportedly Rejected A DRAM Supply Request From Its Own Mobile Experience Division

Samsung’s Memory Profit Strategy Puts Galaxy S26 Price at Risk

Samsung rejects the claim that it is negotiating with itself over memory contracts

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk