兄弟鬩牆！三星半導體拒簽手機部門長約？韓媒爆 Galaxy S26 記憶體或會按季加價
AI 需求極大！DS 部門力谷利潤，手機業務成本壓力爆煲。
Samsung Electronics 內部爆出「兄弟鬩牆」風波！據韓國財經媒體《Seoul Economic Daily》獨家報導，負責半導體業務的 DS（Device Solutions）部門，拒絕了負責智能手機業務的 MX（Mobile Experience）部門提出的長期記憶體供應合約請求。在記憶體價格狂飆的「超級週期」下，即使是同門兄弟，DS 部門亦決定「親兄弟明算帳」，堅持按季度重新議價。這意味著明年初登場的旗艦機王 Galaxy S26 系列，恐面臨巨大的成本上漲壓力。
親兄弟明算帳 拒絕鎖定價格
報導指出，為了穩定明年初 Galaxy S26 的生產成本，Samsung MX 部門曾向 DS 部門提出簽訂為期一年以上的流動裝置用 DRAM（動態隨機存取記憶體）長期供應合約。然而，這一要求遭到 DS 部門斷然拒絕。
DS 部門的立場非常明確：在 AI 熱潮帶動下，記憶體市場正處於上升週期，必須以利潤為優先。目前 DS 部門正全力調整生產線，將產能集中在利潤極高的 AI 用 HBM（高頻寬記憶體）及高階流動裝置用 LPDDR（低功耗雙倍資料率記憶體）上。若現在簽訂長期定價合約，將無法反映未來可能持續上漲的市價，變相「做蝕本生意」。
記憶體價格年內翻倍 手機部門頭痕
迫使 MX 部門急於鎖定價格的原因，正是今年以來驚人的「Chipflation（晶片通脹）」。市場數據顯示，旗艦手機常用的 12GB LPDDR5X 記憶體模組，價格已由 2025 年 1 月的約 33 美元，飆升至 11 月底的約 70 美元，升幅超過 112%。
有消息指在雙方高層介入協調下，最終達成了一個折衷方案：DS 部門承諾保障 2026 年的「最低供應量」，確保 Galaxy S26 不會缺貨，但價格條款必須「按季協商」。這代表 MX 部門每三個月就要面臨一次加價風險，完全暴露在市場波動之中。
Galaxy S26 定價恐受壓
除了記憶體，智能手機的另一核心大腦——應用處理器（AP）的價格同樣居高不下。Samsung MX 部門今年第三季在流動 AP 上的支出已較去年同期大增 25.5%。如今再加上記憶體成本無法透過長約鎖定，市場分析指，這股巨大的成本壓力最終可能轉嫁到消費者身上，令 Galaxy S26 系列的定價策略面臨嚴峻考驗。
雖然 Samsung 官方及後向部分外媒否認了「拒絕客戶請求」的說法，稱報導「毫無根據」，但記憶體價格暴漲與供應鏈緊張的客觀事實，已令市場對明年旗艦手機的價格走勢持悲觀態度。在「利潤優先」的企業大旗下，這場內部角力或許預示著明年旗艦手機市場將迎來新一輪的加價潮。
