「兄弟」彎彎的是不是壞掉了？泌尿科醫師：多數男生其實不用開刀

不少男性發現自己的「兄弟」，好像不是直直向前，而是微微向左、向右，甚至有點下彎，第一個浮現的念頭往往是：「這樣正常嗎？是不是壞掉了？以後會不會要開刀？」泌尿科醫師高銘鴻表示，這類焦慮在門診其實相當常見，但多數情況下是不需要太緊張，也不一定要治療。

高銘鴻醫師提到，從醫學角度來看，所謂「完全筆直」的陰莖並不常見，很多男性在勃起時本來就會有些角度，只是平時不一定注意到。

如果是先天性陰莖彎曲，通常與發育有關，因為陰莖海綿體的白膜生長不對稱，一邊稍長、一邊稍短，勃起時自然就會往短的那一側彎曲。這類情況多半不會疼痛，也摸不到硬塊，通常是在青春期或成年後才發現，只要不影響性行為，通常不算疾病。

不過，高銘鴻提醒，若是原本正常，卻在中年之後逐漸出現明顯彎曲，就要留意是否為「佩洛尼氏病」。這是一種後天性問題，常見於40到70歲男性，可能因性行為中反覆微小受傷，導致白膜發炎、纖維化，形成缺乏彈性的斑塊。這類患者可能會出現勃起疼痛、皮下摸到硬塊，甚至影響外觀與功能。

至於是否需要開刀，高醫師指出，並不是「只要彎就要手術」，而是會評估彎曲角度是否超過30度、是否影響性行為，以及是否造成嚴重心理壓力，而不敢交另一半。臨床上真正需要動手術的案例，其實只占少數。

醫師也強調，功能比外觀重要，自信比長度關鍵。若對彎曲狀況感到不安，建議尋求專業泌尿科醫師評估，避免自行上網亂搜，反而讓焦慮加劇。



