兄酒後相約同母異父妹尋短，她斷氣他獨活涉加工自殺遭訴。（示意圖，photoAC）

台中市北區今年3月發生一起兄妹輕生案，「同母異父」的陳男與林姓妹妹在家中飲酒，疑因情緒低落相約共赴黃泉，但妹妹喪命，哥哥被救回無生命危險，檢方偵辦後依加工自殺罪起訴。

案件發生在今年3月15日，現年52歲的陳姓男子，因與中國籍妻子離婚，生活不順遂，打電話約同母異父的42歲林姓妹妹前來住處聊天，2人飲酒後心情愈漸低落，16日凌晨相約輕生，試圖結束生命。

陳男在當天下午自行甦醒，醒後發現妹妹已倒臥一旁死亡多時，陳男自行通報禮儀社，禮儀社人員發現有詭，主動向警方報案揭發此事。 檢方調查，陳男過程中以手法幫助他人自殺意圖明顯，涉犯加工自殺罪，故意致人於死，日前偵結將陳男起訴，將由國民法官審理。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

