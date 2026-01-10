兄長過世留房產 男聲請代為監護大嫂並處分房子被法院駁回

一名男子想要從竹市府手中搶回大嫂的監護權，代替過世的哥哥照顧失智嫂，最後被法官駁回。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕伍姓男子以兄長過世為由向法院聲請要取代新竹市政府代為監護、照顧兄嫂陳婦，並處分他和兄嫂共同繼承的竹市房產，新竹地院調查後發現，市府監護所安置的照顧環境穩定，伍男和陳婦間因繼承問題恐有利益衝突，再加上伍男曾以暴力或威嚇方式處理家庭衝突，聲請改定監護權期間動輒咆哮、情緒失控，因此新竹地院最後悉數駁回他的請求。

伍男告訴法院，陳婦由竹市府監護期間沒被妥善照料，口腔有異味，手腳冰冷僵硬。其兄過世，市府社工也沒有及時處理遺產相關事宜，而他為了勝任監護人工作，參與長照專業人員訓練，自己才是最適合監護、照料嫂嫂的人。所以他聲請改定陳婦的監護人，也據以處分兄長留下的房產等。

新竹市府則主張，陳婦住在竹市的養護機構多年，維持原監護裁定對她最好，至於陳婦丈夫留下在竹市的房產由伍男和陳婦共同繼承後，先清償剩下的房貸再討論。

新竹地院請家事調查官調查全案發現，安置陳婦的機構環境寬敞整潔，臥室與被褥乾淨，陳婦外觀與衣著整齊，無異味；機構人員照顧良好，有特殊需求也會即刻聯繫市府社工處理，市府與機構合作也順暢，維持現況對陳婦比較好。

伍男雖自稱跟陳婦感情融洽、互動頻繁，卻是在兄長過世後，經市府通知才知陳婦已被安置並經法院監護宣告，這距離陳婦被安置已超過3年，由市府任監護人也已有1年。

法官考量伍男跟陳婦在繼承的財產上有潛在利害關係，基於利益衝突迴避原則，再加上伍男接受調查期間，對過去跟陳婦互動經驗的詢問表現出不耐情緒，大聲咆哮他對市府社工、法官以及調查方式的不滿，最後駁回其聲請。

