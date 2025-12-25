充公倒數！7-8月發票2張千萬大獎沒人領 消費地點明細曝

生活中心／林昀萱報導

7-8月發票兩張千萬特別獎未領取，兌獎期限到1月5日。（資料照）

中獎百萬及千萬的幸運兒是你嗎？114年7、8月期發票仍有2位千萬特別獎中獎者未領取，財政部急尋幸運兒，提醒務必在明（2026）年1月5日截止前完成領獎手續。

7、8月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼是「53960536」、200萬元特獎中獎號碼「51509866」，3組頭獎中獎號碼為「43074088」、「22870220」、「38253117」。財政部表示，7、8月期統一發票特別獎1000萬元仍有2張未領，其中一名幸運兒在台南市龍崎區7-ELEVEN花費102元購買食品就中千萬；另一名消費者則是在App Store消費，訂閱費用300元。

財政部提醒，兌獎期限只到2026年1月5日，幸運兒把握倒數11天檢查手中發票，別和晉升千萬富翁的機會擦身而過。

