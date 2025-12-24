充實偏鄉醫療量能 戴水教育基金會捐贈醫療巡迴車及超音波掃描儀

財團法人戴水教育基金會戴筱薇小姐.張仁義院長與捐贈車輛合影。(圖: 榮服處提供)

財團法人戴水教育基金會長期回饋社會，將小愛轉化大愛，捐贈臺中榮總埔里分院醫療巡迴車2部及高階超音波掃描儀一台，日前在該院醫療大樓一樓舉行隆重捐贈儀式，由張仁義院長代表受贈，並回贈獎狀乙紙感謝基金會公益善行。

張仁義院長致詞時表示，本院服務大埔里地區鄉親，醫療服務區域覆蓋醫療資源缺乏、公共交通工具貧乏及部分道路狹小之偏遠地區，醫療巡迴車是必備之重要交通工具，除接送醫護團隊深入偏鄉提供必要且即時之醫療照護，亦擔任諸多接送任務(醫護團隊至社區進行衛教、體檢、洗腎病患、日照中心長輩等)。

目前高齡長照團隊僅有一輛七人座醫療巡迴車，倘遇車況有異須維修保養或路況異常，在無備用車狀況下，可能間接影響必要之持續性醫療服務。承蒙財團法人戴水教育基金會慷慨捐贈二部醫療巡迴車加入服務團隊，除可排除交通工具不敷使用之困境，將大大提升醫護團隊訪視效率，以更快速、更便捷地抵達偏鄉，提供不間斷之醫療服務。另超音波掃描儀可協助疾病之判別診斷，廣泛運用於骨科、復健科、新陳代謝科、免疫風濕科及腸胃科等個案，有助於疾病之早期發現、早期治療；該儀器除運用於居家醫療，亦可使用於門診個案的初步檢查，將其使用效益最大化，讓更多偏鄉長者與弱勢病患，感受到即時、專業、高品質的醫療品質服務。

張仁義院長表示在詳閱財團法人戴水教育基金會相關資訊後，深受基金會義行感動。王品集團創辦人戴勝益先生十多年前即以個人名義，默默捐助許多貧困家庭，將50% 股票捐公益，將小愛化為大愛；以父親「戴芳」先生與母親「黃水剩」女士之名，成立「戴水教育基金會」，該基金會以「閱讀、藝文教育」為目標，發展「公益、關懷、閱讀、學習、人文」各個層面，舉辦一系列的公益關懷計劃，以實際行動援助偏鄉學童的生活教育資源，並成立益品書屋「閱讀生活，從心靈來豐富精神層次的滿足」、益品美術館「讓藝術融入生活，提升生命的深度」。

戴勝益董事長除鼓勵閱讀、藝文成為全民風氣，更致力於偏鄉人文關懷，厚植台灣發展實力，其義行、決策及精神實令人感佩，更是後進學習典範。財團法人戴水教育基金會由戴筱薇小姐代表出席捐贈儀式，戴小姐表示很榮幸有機會可以贊助偏鄉醫療資源，讓醫療量能更上一層樓，同時對偏鄉家庭做出支持與貢獻。

臺中榮總埔里分院衷心感謝財團法人戴水教育基金會的善行義舉，基金會的愛心與善心捐贈，是對偏鄉醫療的無私奉獻，更是對本院的肯定和鼓勵。埔里分院會持續不斷努力，充分運用兩部醫療巡迴車及超音波儀器，致力照顧關懷大埔里鄉親身心健康，提昇偏鄉醫療服務品質及熱度，弭平城鄉醫療差距，成為偏鄉醫療服務典範。