充實新北消防量能 三重雲林同鄉會捐生理監視器

【民眾新聞葉柏成新北報導】為發揚大愛無私奉獻精神，提升新北市緊急救護品質，三重雲林同鄉會社會福利委員會捐贈新北市消防局第三救災救護大隊重陽分隊生理監視器1組，今〈19〉日於新北市政府辦理捐贈典禮。

侯友宜市長表示，政府資源有限，但民力無窮，打造安居樂業的幸福城市除了公部門的努力付出以外，同時也期盼能藉由此次捐贈，達到「拋磚引玉」的效果，一同來為新北市添磚弄瓦，共同增進新北市市民們的福祉，打造安居和諧的平安家園。

廣告 廣告

《圖說》捐贈儀式二。〈消防局提供〉

消防局長陳崇岳指出，此次捐贈之生理監視器，可提供監測生命徵象，對於胸悶、胸痛疑似心肌梗塞患者執行12導程心電圖，於院前傳輸提供醫療指導醫師進行線上診斷及醫囑給藥，並可促使醫院儘早啟動心臟科團隊，縮短病人進入醫院至施行氣球擴張術的時間，提升患者康復出院率，透過提升消防救護裝備，為三重地區居民盡一份心力，使同仁有更好的設備執行緊急救護工作。

《圖說》侯友宜市長回贈感謝狀。〈消防局提供〉

他說，三重雲林同鄉會社福委員會自成立以來，秉持創會理事長李志能關懷弱勢、回饋社會之公益精神，持續推動各項社會關懷與服務工作，在創會長李志能的經驗傳承分享、吳競州理事長、社福林建騮主委積極推動及全體委員大力支持下，三重雲林同鄉會齊心協力服務鄉里、關懷弱勢，並積極投入各項公益活動。

此外，舉辦捐血活動、長期關懷家扶中心與弱勢兒童、推動重陽敬老、捐贈醫療器材，並聯合聖賢宮響應「新北市好日子愛心大平台」提供物資予有需要的家庭等各項公益活動。展現在地深耕、實踐社會責任精神。