充氣城堡塌.一片混亂！ 害童傷 家長驚「如絕命終結站」

國民黨立委廖偉翔，昨天晚上在台中安和公園舉辦親子活動，現場擺設的大型充氣溜滑梯給小朋友們玩，沒想到充氣溜滑梯突然洩氣倒塌，不少小朋友一度被壓在氣墊底下，現場一片混亂，還有家長形容像在演絕命終結站，事後廠商解釋，是因為充氣的電線，被小朋友踢掉，插頭斷裂才沒辦法立即復電，立委廖偉翔也在臉書報平安，強調未來會加強現場人力，巡視動線做好保護。

充氣城堡倒塌小朋友嚇哭逃家長：宛如絕命終結站 ，一大座充氣城堡整個消風，90度傾斜，家長們見狀慌了手腳，大家合力先將城堡推正，現場一片混亂，因為放眼望去，旁邊另一座，藍色充氣彈跳床也塌了，有家長形容，畫面有如電影絕命終結站場景。

現場家長說：「右邊遊樂設施它倒了，左邊那一座也跟著翻過去，也覺得很奇怪，都已經翻過去超過4、5分鐘，還有一堆大人在裡面找有沒有小孩子在受困。」

小朋友們被家長救出來，顧不上鞋子都還沒穿，嚇得放聲大哭，地點就在台中西屯區安和公園，昨(15)日晚間國民黨立委廖偉翔，舉辦的親子活動，現場搭設氣墊溜滑梯，讓小朋友們玩，卻發生意外插曲，家長控訴當下竟然不見主辦單位身影。

現場家長)說：「當溜滑梯倒下來的時候，有後面家長在前面大吼工作人員，舞台那邊的活動是繼續進行的，也沒有看到主持人呼喊現場負責人過去。」

廠商解釋，當下是因為有小朋友踢到電源，插頭和電線瞬間被扯斷，導致滑梯無法持續充氣，而負責活動協辦的立委廖偉翔，事後也在臉書PO文，會要求廠商更加注意。

充氣溜滑梯廠商說：「小朋友去踢到線，然後我們第一時間要插回去是沒辦法，因為線是完全壞掉。」高度不低的大型溜滑梯突然塌下來，造成一名小朋友，右腳出現挫傷，還好沒有大礙，不過這一場親子活動，因為疏忽讓在場大人孩子都飽受驚魂。

