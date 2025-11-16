充氣城堡突消風孩童驚嚇哭嚎父母急 1童右腳輕微擦傷送醫

「翔童樂馬戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，昨晚8時當許多小孩正在充氣城堡內遊戲玩耍時，充氣城堡突然消風洩氣，孩童們驚嚇哭嚎，父母急忙撐起城堡，要把小孩抱出充氣城堡，有現場目擊民眾形容像是「絕命終結站」。協辦活動的立委廖偉翔說明，充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。經查有1名孩童右腳輕微擦傷，已送醫治療，並承諾將加強管理，保護安全。

台中市低碳發展協會主辦、國民黨籍立委廖偉翔服務處協辦的「翔童樂馬戲團」第二彈親子活動，15日在台中市安和公園登場。晚間8時充氣城堡突然消風、洩氣，許多小孩仍在城堡內遊戲，現場傳出孩子哭嚎聲，家長趕忙撐起城堡帶走小孩。

廣告 廣告

民眾將事發影片上傳網路引發討論，有網友表示，她將兒子抱走後3秒，城堡就倒了，「感覺像在演絕命終結站」；有人還原現場狀況，寫到「聽到還有小女孩在裡面，很怕她因為氣球塌下來而窒息」。此外，有民眾到廖偉翔臉書留言表示，充氣滑梯整個大傾斜像飛走一樣，「我們家孩子跟鄰居家孩子還在玩，結果兩個人撞在一起，用逃難的方式跑出來」。

國民黨立委廖偉翔昨天深夜透過臉書表示，活動的充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。目前確認有1名孩子右腳有輕微擦傷，服務人員已陪同到醫院檢查並無大礙，另名受驚嚇小朋友，也協助關心。

廖偉翔表示，已要求廠商和活動團隊，未來加強現場人力、巡視動線，做好設備保護，後續家長有疑慮，孩子有任何不舒服，會全力協助。