「充氣城堡」奪命？網紅實測 第一視角「吹掀」恐懼

許多樂園都能看到「充氣城堡」讓孩子在上面玩耍，但中國大陸多次發生充氣城堡被強風吹掀，變成奪命城堡的意外，現在就有百萬網紅親自實測，用第一視角感受城堡被強風吹起重摔的恐怖情況。

充氣城堡被強風吹掀，好幾名家長衝上前合力拉住，去年8月在中國內蒙古，就有一名2歲男童從充氣城堡上摔下來重傷昏迷。

內蒙古受傷男童母親：「那個風就突然就間起來了，就把那個全部都吹飛了，小孩子也都吹飛了，吹到差不多1層樓高吧。」

各地類似意外層出不窮，充氣城堡瞬間變成奪命城堡，如果遇到強風到底有多危險，中國一名百萬網紅親自實測。

中國網紅韓路：「哇這太可怕了，飛起來了，現在整個的充氣城堡，就扣在這了，這如果是硬地的話，那小朋友可就直接約等於從一個兩三米的高度，直接就摔到硬地上來了。」

一名成年人在充氣城堡上都被吹翻重摔落水，幸好是在全副武裝的情況下進行實驗，網紅準備320公斤重的充氣城堡加上5名假人總重近500公斤，周圍加裝6個100公斤重的沙袋固定，但還是不敵強風。

中國網紅韓路：「實測顯示，在45公里的風速，就是6級風的左右，充氣城堡就不受控的大距離的被拖拽的吹動了。」

如果將風力開到最強充氣城堡在有繩索的拉扯下，宛如一個巨型風箏不受控的在半空拉扯亂飄。

中國網紅韓路：「你看他現在這個狀態，小朋友在上面都沒法弄了，太絕望了在這上面，一旦這繩切斷的話，它直接就飛走了這東西。」

雖然室內的人工模擬跟戶外環境條件還有落差，但透過第一視角的鏡頭直觀感受充氣城堡被吹翻的真實情況，提醒家長們孩子玩樂之餘安全至上不要冒險。

