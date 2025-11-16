「充氣城堡」突倒塌嚇童 家長：如絕命終結站

台中安和公園舉辦馬戲團活動，充氣城堡樓梯突然倒塌。（圖／授權自Threads@ni3222222）





台中安和公園，周末舉辦馬戲團活動。但設備「充氣城堡」卻突然倒塌，其中一名五歲男童受到驚嚇，緊急送醫。

充氣城堡一陣騷動，爸爸媽媽抱著小孩，趕緊離開，因為小朋友玩到一半，滑梯突然倒了，當下還有小朋友，正在玩直接被嚇哭，讓目擊家長直呼，根本就像上演絕命終結站，周末舉辦在台中西屯安和公園，馬戲團活動，現場有表演，也有充氣滑梯設備，本該是讓爸爸媽媽帶小朋友安心放電的活動，卻發生驚魂，廠商也立刻到場確認狀況，而意外造成有一名五歲男童，受到驚嚇送醫確認狀況。

充氣城堡廠商：「小朋友去踢到線，我們第一時間要插回去，是沒辦法的，因為線是完全壞掉的，有一個小朋友有嚇到，我們請他去救護站觀察，帶去醫院目前都有保持聯絡，都是沒有大礙的。」

插頭遭到外力損壞導致無法立刻復電。（圖／東森新聞）

對此廠商也回應，為避免類似情況，將加強人手配置，安排巡查與看顧，本次事件造成不便與驚嚇，深感抱歉。

