充氣式防洪牆、防水擋板 市府添購新防汛利器

新式防水擋板組裝速度快，比傳統砂包輕，將是防汛利器。（水利局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

極端氣候帶來的短延時強降雨挑戰，南市水利局獲水利署補助，採購新式防水檔板，重量是傳統砂包十分之一，組裝速度比砂包快十倍，能快速有效阻絕積淹水，四千一百片新式防水檔板是防汛利器，就近配置於各區公所及自主防災社區，以強化社區自主防災能量。

水利局指出，傳統砂包搬運費時，且需要較多人力調度，相對消耗防災量能。

為強化防汛整備效能，引進輕量化且組裝迅速的新型防水擋板，運用「L型書架」原理，利用水壓力讓擋板穩固站立，不僅重量僅砂包的十分之一，組裝速度更比堆疊砂包快十倍。

水利局說，市府持續添購新式防汛器材充氣式防洪牆，每座提供防洪高度一公尺、長度十公尺，對突發性豪雨或天文大潮，能發揮「超前部署、即時阻水」的關鍵作用，有效將災害損失降至最低。