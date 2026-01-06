「充氣馬」上任 淡古搶先為馬年加油「打氣」

《圖說》陳姝里《山海之馬》大型充氣形式呈現，造形童趣、色彩鮮明，拉近藝術與觀眾之間的距離，深受親子客喜愛。〈淡古提供〉

【記者葉柏成／新北報導】提前為馬年加油打氣，為新的一年注入活力與祝福！淡水古蹟博物館馬年藝術裝置搶先曝光！由藝術家陳姝里及Koh Body創作的三隻充氣馬《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，即日起在淡水紅毛城走馬上任。

此外，淡水古蹟博物館與十三行博物館共同策畫的「與橋同行－淡八共鳴」水陸雙遊程大獲好評，首發團場場爆滿，下一場次將於明（7）日上午10時在淡古官方網www.tshs.ntpc.gov.tw、十三行官方網站www.sshm.ntpc.gov.tw開放線上報名，報名成功並參加者加贈專屬訂製的「漫遊水岸徽章套組」1組，詳細路線請至活動網站event.jwimarketing.com/THM/查詢。

淡古館長蔡美治表示，新北市立淡水古蹟博物館自110年創辦年度品牌活動「光映淡水」以來，已成為最具代表性的活動之一。此次「光映淡水」三大活動主軸為藝術裝置、音樂市集、水陸遊程，以此串聯古蹟空間、藝文展演與地方生活，讓歷史場域化為當代的文化舞臺。

《圖說》Koh+Body《午日夢馬》靈感來自農曆生肖。〈淡古提供〉

其中，最受矚目的藝術裝置分別由藝術家陳姝里及Koh Body利用農曆生肖「馬」為靈感，為淡水紅毛城量身打造三隻充氣馬《山海之馬》、《午日夢馬》及《淡水河馬》，並以大型充氣形式呈現，造形童趣、色彩鮮明，拉近藝術與觀眾之間的距離，深受親子客喜愛，作品即日起展至2月28日。

她說，除了藝術裝置外，淡古將於1月10、11日10時30分至17時30分，在淡水紅毛城舉辦「河光集市」，活動首次集結淡水在地茶鋪、陶藝、玻璃、編織等20攤手工藝品牌，並邀請同為河港城市、來自日本岡山的選品店來臺共襄盛舉，更安排大提琴家李東熙、療癒女聲嶼浵、DJ林貓王與靈魂女聲薛詒丹輪番演出，為百年古蹟注入新流。活動期間同步推出期間限定的聯名餅乾禮盒，以淡水紅毛城及充氣馬造形為設計，限量40組，送禮自用兩相宜。