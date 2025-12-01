〈什麼都發生了〉是一首以碎裂記憶與超現實筆法構築的詩作，深刻描繪了童年創傷與失語的心理歷程。詩人以「妳」為敘述核心，透過森林、溪水、薔薇與身體等意象，編織與再現難以言說的暴力經驗。詩題與結尾「卻也什麼都未曾發聲」形成強烈對比，揭示創傷的悖論：什麼都發生了，但無人知曉、無人聆聽。

詩人巧妙運用感官細節與高度陌生化的譬喻，例如「身體所有孔穴都在流血」描繪心理崩潰，成功營造出一種令人不安的氣氛。

就長詩的結構言，作者雖以碎片化的敘事結構模擬創傷記憶的混亂與斷裂，但首尾呼應，作者不僅能展現詩藝，也充滿抒情的穿透力，寫下一首疼痛無比的傑作。