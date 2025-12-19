充滿質感與設計感的美式宅邸，從玄關、客餐廳美到臥房，讓三代同堂過上優雅的好生活

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 得比空間設計有限公司

獨棟透天別墅委託專業設計師規劃，將老屋原本嚴重壁癌、天花低矮、廊道幽暗及收納不足等問題逐一改善，不僅如此，老屋原本結構有強烈損傷，花了超過百萬做結構補強，全方位徹底解決，並聆聽屋主家庭成員需求，將透天別墅改頭換面，公私領域分層佈局，以美式風定調，運用多元異材質拼接、色彩搭配、線板及對稱元素，營造一個充滿質感與設計感的美式宅邸，讓三代同堂過上優雅的好生活。

玄關落塵區鋪陳與黑白菱形黑拚花石材、白色櫃體與金色把手，予人豪宅的大器氣勢，置入一日衣櫃及穿鞋椅，提升舒適度及安全性，玄關櫃的暖色調畫作，為空間注入一抹藝術氣息，通過對稱的玻璃屏風，讓每日進出家門更有儀式感。一樓公領域結合客廳、餐廳及廚房，巧用半高電視牆界定場域，光線無阻礙映照到居宅深處，提升空間明亮度，天花透過設計手法，視覺挑高，客餐廳中間的大樑以木質包覆，虛化樑柱壓迫感，開放式餐廚，以白色對稱性天花線條及璀璨水晶燈，賦予高貴奢華感，牆面壁爐傳遞溫暖感受及異國情調，開放廚房櫥櫃上方的大尺度水槽和中島旁的恆溫紅酒櫃，滿足屋主對品酒的興趣，ㄇ字型廚具下方嵌入洗碗機與冷凍櫃，機能十足。



木質階梯踏階，踩踏觸感更舒適，水藍牆面跳色與大理石台面，塑造居家端景也轉化心情，2樓書房兼多功能房，能讓大人和3個小孩共享空間，閱讀、工作、娛樂一次到位。主臥以粉嫩色調圍塑休憩場域，床頭繃布及對稱壁燈，豐富牆面表情，步入室更衣室媲美精品店的高級感，次臥及孝親房以色彩彰顯性格不同，每間房都安排美型收納、書桌、臥榻，機能與美感兼備。

一樓公領域機能豐富多元，讓家人輕鬆互動，交流情感。返回房間私領域量身訂製專屬領域，享受真正的Me Time時光。

