充當學校導護 房仲扮好厝邊

信義房屋永康勝利店員工至勝利國小擔任導護志工，精神可嘉。（信義房屋提供）

記者林雪娟∕台南報導

信義房屋成立超過四十年，強調是社區好厝邊，近期房市景氣較清淡，然大環境變化，不影響信義房屋永康勝利店與社區互動，成為在地民眾好伙伴。

信義房屋堅持「先義後利、以人為本、正向思考」的經營理念，永康勝利店加以落實，在分店能力所及範圍內，協助及服務社區，希望達到善的循環，舉凡學校的校慶、耶誕活動，都熱情參與，如自製印有加油貼紙的瓶裝水給師生打氣，或扮成耶誕老公公到校發送禮物，近日有感學校導護志工器材老舊，捐贈志工背心與帽子，並協助路口導護工作；進入社區聯歡時，還將利樂包裝飲料製成喜氣的「大神龜」，邀請長輩和小朋友上台「擲茭」，讓現場笑聲不斷，也拉近和社區情感。

信義房屋表示，從兩千年開始，就捐贈南投信義鄉「信義至善獎助學金」，二十五年來不曾停歇。勝利店專案經理葉芷寧表示，工作求績效，一開始難免擔心「外務」太多，然平日「先義」的付出，無形中竟會收到「後利」的回報，秉持在地好厝邊角色，希望陪伴社區、促成正向善的循環，和大眾一起共創永續好生活。