充電到一半直接炸了！「1台灣品牌」行動電源突自爆起火 業者急召回這批號

台灣品牌行動電源驚傳爆炸事故，引發社群高度關注。有民眾在Threads發文指出，家中使用的GUXON「GFC10000巧方塊雙線行動電源」，沒想到在充電過程中突然自爆並起火燃燒，屋內瞬間瀰漫鋰電池燃燒產生的白煙，所幸即時發現並處置，未釀成更嚴重傷亡。事件曝光後，業者已緊急宣布召回特定批號產品，呼籲消費者立即停用。

台灣品牌行動電源驚傳爆炸事故，引發社群高度關注。（圖／翻攝自GUXON官網）

當事人表示，事發當天凌晨，孩子以Type-C線將行動電源接上電動桌的插座充電，沒想到早晨突然傳出巨大爆炸聲，隨即竄出火苗，火勢迅速擴大。他們情急之下將燃燒中的行動電源丟進垃圾桶要拿到戶外，但塑膠垃圾桶被高溫融穿，沿途火苗也燙傷腳部。原PO直言，當時最靠近火源的孩子因吸入白煙不停咳嗽，若再晚個2分鐘才發現，全家可能都會陷入火海，感嘆「從沒想過這種事發生在自己身上，當初想說台灣的行動電源比較安全」。

貼文一出引起熱烈討論，也有消防人員現身提醒，鋰離子電池一旦發生熱失控，最有效的方式就是立即大量澆水，壓制溫度與反應，再以防燙工具夾起泡入水桶中，不要浪費時間拿滅火器，沒用的，泡水幾乎是唯一可行的處置方式。

對此，GUXON已主動與當事人聯繫並致歉，並於12月24日發布預防性召回公告。業者說明，初步調查發現，電芯原料供應商未經核准擅自更換生產原料，導致該批次產品與原始驗證條件不符，隔膜絕緣性能在特定狀況下可能大幅下降，進而提高過熱、起火甚至爆炸風險。

GUXON宣布，針對2025年4月生產、批號為GK25004093的「GFC10000巧方塊雙線行動電源」實施全面預防性召回，呼籲持有該批號的消費者立即停止使用，並依官方指引辦理退貨或換新。業者強調，已啟動全面品質稽核與供應鏈檢討，並全力協助受害者後續處理，對事件造成的不安深表歉意，強調安全不是選項，而是責任。

