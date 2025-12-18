充電功率提升70% AUKEY MC111 MagFusion 1X Qi2.2 25W磁吸無線充電器 12/18啟動預購

AUKEY推出支援Qi2.2 25W的充電新品MC111 Qi2.2 25W磁吸無線充電器。圖/智選家提供

全球充電領導品牌AUKEY，18日正式推出全台首款同時支援最新Qi2.2 25W充電標準與真空吸附底座設計的充電新品MC111 MagFusion 1X Qi2.2 25W磁吸無線充電器，不僅充電功率大幅提升近70%，連消費者長久以來拿起手機時充電座也被「連根拔起」的痛點都徹底解決。MC111即日起於WitsPer智選家官網正式展開預購，超早鳥優惠價免千元，前350名預購還送45W快速充電器。

更多MC111產品資訊與預購活動細節： https://s.witsper.com/mGEHR

充電體驗全面升級 充得快還要充的穩

無線充電技術不斷進化，在iPhone17系列發表後，最新的Qi2.2 25W無線充電標準正式成為市場焦點，AUKE作為充電技術領域領先者，帶來台灣首批獲得Qi2.2 25W官方認證的無線充電器MC111。讓廣大消費者都能即刻體驗到最快速的無線充電技術。

AUKEY MC111支援最新的Qi2.2 25W充電標準，相較前代產品，充電功率提升近70%，為iPhone17充電0%至50%僅需半小時，速度幾乎媲美有線充電，不僅大幅縮短用戶等待時間，更一舉擺脫過去消費者對無線充電速度緩慢的刻板印象。

AUKEY MC111充電功率提升近70%，為iPhone17充電0%至50%僅需半小時。圖/智選家提供

此外，MC111同時搭載強力磁吸線圈，確保充電時手機精準對位，有效減少能量消耗並提升充電效率。搭載的真空吸附底座設計，能穩固吸附於光滑的桌面上。當使用者拿起手機時，充電器本體仍能牢牢固定在原位，徹底解決拿起手機時充電器同步拔起的使用困擾，實現真正的單手取放體驗，大幅提升便利性與流暢度。

AUKEY MC111搭載強力磁吸線圈與真空吸附底座，防滑穩固。圖/智選家提供

充電安全一直是AUKEY的核心堅持，MC111搭載先進的動態溫控監測技術，充電過程中會實時偵測發熱狀況，自動智慧調整充電功率，確保充電過程溫度始終保持在最佳範圍，不僅讓用戶充電更安心，更有助於延長手機電池的長久壽命。此外，產品提供業界領先的2年保固及6重安全防護，讓每一次充電毫無後顧之憂。

MC111共有迷霧白、曜石灰和沙漠金三種時尚配色，外觀採用極簡設計搭配高品質金屬質感，無論是放置於辦公桌、書房、臥室、客廳，都能完美融入各種居家與辦公環境，為空間增添一抹低調奢華的高級感，讓你享受最新科技的同時，無需對美感做出妥協。

AUKEY MC111外觀採用極簡設計搭配金屬質感，適合各種環境佈置。智選家提供

預購限時開跑 超值優惠僅此一波！

AUKEY MC111 MagFusion 1X Qi2.2 25W磁吸無線充電器率先推出迷霧白、曜石黑雙色供挑選，於12月18日正式在WitsPer智選家官網開始預購，超早鳥預購價最低享有65折優惠，850元起即可入手，前350名預購的消費者還可獲得45W快充充電器超值好禮。

AUKEY 2003年於德國成立，專注於充電配件、智慧裝置與消費電子產品，結合極簡美學與創新科技，致力於打造高效、安全又好用的日常科技工具，並持續創新，讓充電體驗更快、更小、更安心。目前產品已熱銷全球超過150國，擁有2億用戶口碑推薦，並獲得iF國際設計大獎等多項國際肯定，更多資訊歡迎追蹤AUKEY Taiwan官方粉絲專頁與AUKEY Taiwan Instagram。