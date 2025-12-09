充電小風扇抽驗出爐！2件標示不符遭點名

【記者趙筱文／台北報導】行政院消費者保護處公布最新抽驗結果，今年7月購買市售9款以鋰電池供電的充電式移動型風扇（俗稱小風扇），品質檢測項目全數合格，但標示查核部分仍有2件不符規定，已移請主管機關依法處理。隨著可重複充電的小型風扇使用量攀升，消保處提醒民眾特別注意標示內容與使用方式，以降低充電過程產生高溫的風險。

本次檢測包含「溫升試驗」與「異常試驗」，9件商品均符合規範；但在標示查核上，仍有業者未依規定標示繁體中文商品名稱、原產地、製造年份或注意事項，甚至出現外包裝、說明書與本體型號不一致的情形。此外，另有2件商品違反商品檢驗法，缺少「非預期供孩童或認知不足者使用」的必要警語。消保處已請經濟部標準檢驗局要求業者改善並賡續查處。

消保處提醒，購買與使用移動型風扇時可留意六項重點：挑選貼有商品檢驗標識的產品、依說明正確操作、避免摔落或撞擊、勿在潮濕環境使用、避免過度充電、勿將風扇長時間放置於曝曬車內。若想查詢更多檢驗與標示規範，消費者可至標準檢驗局與經濟部法規查詢系統網站取得資訊。

▪️RONEVER隨身手持電風扇/PG010 ：主因是中文使用說明書未標示必要警語。說明書缺少「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用」等重要提醒，恐造成消費者誤用風險。

▪️向物手持風扇/AP-CD03：包含本體未以繁體中文標示商品名稱、未標示原產地、製造年份與製造號碼，且外包裝型號與本體及說明書不一致，同時缺乏繁體中文使用方法與必要注意事項，違反商品標示法。

此外，商品也因未在本體上標示商品檢驗標識、型號與外包裝不符、未標示輸入電流與III類電器符號、額定功率與原技術文件不同、標示非繁體中文、缺少限用物質聲明書與中文說明書，而違反商品檢驗法。該產品缺少包括未標示「僅提供標示於電器之超低安全電壓」、「本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（含孩童）使用，除非有安全監護」、以及提醒「孩童應受監護以避免嬉戲電器」等三項重要警語。

