充電樁大戰1／U-POWER今年要攢百站據點 一鼓作氣衝興櫃

在台灣領牌行駛的電動車數量約13萬輛，隨著車廠持續推陳出新下，電動車快充營運業者U-POWER 看好，整體市場持續成長中。目前擁有57個據點的U-POWER，為2026年設下的據點目標數是100站（含加盟站）。U-POWER創辦人暨執行長陳鵬旭更透露，規劃推動U-POWER於2026年第2季興櫃搶市。

雖然台灣市場不大，但是在台灣經營充電樁的業者卻有54家，經過疫情的建設期後，充電樁開始散布在全台各點。

而成立於2020年底的U-POWER，則是積極主打快充服務， U-POWER指出， 高壓電力基礎建設，猶如支撐超高速充電服務的骨幹血管，在面對新世代高功率車款時，能提供穩定且高效的充電體驗，以實現「在 U-POWER 就是可以充得比較快」的客戶體驗。

對於電動車市場以及自家充電樁營運模式都甚具信心的陳鵬旭，也為U-POWER設立營運目標，首先是各充電站現金流要轉正（未計攤提），繼而是各站點的損平，最後公司整體營運轉正，時間點可能落在2026年底或是2027年上半年。

面對競爭，陳鵬旭則是分析，各業者在電力基礎骨幹的投資方式不一，因而形成業者之間的進度不一，而他認為U-POWER主攻快充市場才能吸引足夠客流。

據U-POWER指出，2025年台灣電動車口數成長33%，而U-POWER全年充電量成長幅度卻達93%、且總營收成長76%，展望2026年，年營收目標為3.5億元，較2025年2.1億元將再成長67%，並設置百站據點（含加盟），要為即將到來的新世代電動車做足服務準備

