充電樁大戰2／54家營運商分食大餅 進退場整併潮才要開始！

台灣電動車市場持續發展中，隨之而來的充電樁生意已經先開打。（U-power）

因電動車而興起的充電樁生意，在疫情後越發蓬勃，目前台灣電動車掛牌總數約13萬輛，卻有54家充電樁營運商。在品牌力與規模化的牽引下，車業人士指出，充電樁業者的進退與整併潮即將開打，只是最終家數或是最適家數尚待業者努力，市場終將給出答案。

根據電電數據Amp GO統計，截至2025年9月底，全台共有3,711 座營運中的充電站、啟用中的充電槍則有12,717支，年增 3,663 支，由於有不少業者表態2026年仍會賣力建置，說明相關數字只會增、不會減。

在台灣路上行駛的電動車總數13萬輛左右，目前不過令人訝異的是，提供充電樁服務的業者卻高達54家之多，也就是說，其中有不少業者是不具規模的中小型業者。

然而，充電樁的投資並不小，設立充電樁的土地租約一簽就是5-10年，初期投入者用加油站建站思維來做充電樁事業自然面臨考驗，「從資金奧援、建站策略到商業合作與訂價邏輯，這幾年就會直接洗一波檯面上的營運商！」業內人士預測。

「充電樁營運商最終還是會走向規模化與品牌力，到底能剩幾家業者笑到最後尚未可知，但風雨欲來的整併與退場潮已經有跡可循！」電動車供應鏈私下分析。

目前業內相當活躍的充電樁服務業者有 U-POWER、EVOASIS、TAIL、EVALUE 以及iCharging，跨界而來的業者則有台灣大哥大與遠傳電信。

尤其是，電信營運商跨足充電樁市場，運用平台強勢整合車用服務的意味濃厚，加上資金豐沛又有電信招牌攬客，將成為攪動充電樁業者市占率更迭的一大要角。

在品牌力與規模化的牽引下，業內普遍認為充電樁業者將迎來一波洗牌，最適營運家數到底是幾家？尚待業者先努力、市場給答案，畢竟連電信業也是洗了又洗、戰了又戰才走向3雄鼎立，而充電樁業者的進退之戰，現在才開始。

