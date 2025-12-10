充電樁越來越好找？ 交通部：公共充電樁破1.3萬支「普及率高過歐盟標準」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

近年越來越多人改開電動車，因應全球氣候變遷，交通部也大力興設公共充電樁，根據最新統計，目前全台公共充電樁已達1萬3482槍，其中慢充1萬0088槍、快充3394槍，整體車樁比達8.8:1、快充車樁比達35.0:1，已優於歐盟建議整體車樁比達10:1、快充車樁比達80:1。

根據最新統計，目前全台公共充電樁已達1萬3482槍，其中慢充1萬0088槍、快充3394槍。（圖／取自北市府交通局網站）

交通部進一步指出，西部幹線「國道充電路網全面上線」，於全國15處國道服務區、東草屯休息站均已設有快充站，東部於台九線公路及緊臨臺鐵車站，已設有9個站點共計19槍公共充電樁。

另在公共運輸部分，目前全台電動大客車共計4261輛，普及率40.8%，已達35%目標，並已輔導國內5家業者開發9車型國產電動大客車，未來持續推出符合公路與國道客運使用需求的電動大客車與低地板電動中巴。

中央為鼓勵民眾多利用大眾交通工具，推出TPASS通勤月票，交通部指出，統計至10月底累計加值約1913萬人次，且今年1月推出「TPASS 2.0公共運輸常客優惠」，完成記名登錄人數共有29.4萬人，統計至10月已有逾6.2萬張票卡達成回饋條件，每月回饋金額突破545萬元，交通部12月1日再推出「TPASS 2.0+方案」，加強吸引跨生活圈使用族群使用國道客運。



