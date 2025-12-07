充電線捆綁雙手！持雙刀洗劫25歲女室友 新北男逃1小時落網

記者楊忠翰／新北報導

新北楊男闖入先前的租屋處，拿充電線捆綁林姓女房客後劫財。（圖／翻攝畫面）

新北市1名60歲楊姓男子，4日因缺錢購買毒品，遂重回先前承租的套房，先持雙刀恐嚇林姓女子，再拿充電線綑綁其雙手，楊男搜刮財物後揚長而去，警方獲報後展開追查，1小時後迅速逮捕楊男，並搜出喪屍煙彈及部分贓款，全案訊後依強盜、毒品及公共危險等罪嫌移送法辦。

中和分局表示，楊男原本從事餐飲工作，並在水源街一帶承租套房，卻在出車禍後染上毒癮，他沒錢繳納房租遭房東驅離，遂在光華街某超商遊蕩；4日中午12時許，楊男深知該公寓1樓大門經常未關，隨即重回先前的租屋處，隨機闖入1間未上鎖的套房，林姓女房客（25歲）嚇得花容失色，楊男拿起生魚片刀及菜刀恐嚇對方，再利用充電線捆綁林女，並洗劫她錢包內的6700元後離去，林女掙脫束縛後立刻報案。

警方獲報後不敢大意，隨即成立專案小組，並調閱監視器畫面追查，鎖定楊男涉有重嫌，4日下午1時許，專案小組前往僑安街一帶埋伏，趁楊男騎車外出時將其逮捕，當場查扣贓款4600元、充電線及喪屍煙彈1顆等證物，楊男經毒品唾液快篩後，亦呈現陽性反應。

楊男應訊時表示，他因無業缺錢花用，才會臨時起意犯案，部分贓款已用來購買毒品，警方訊後將他依強盜、毒品及公共危險等罪嫌移送法辦，並向上追查毒品來源。

