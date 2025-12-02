充電自由不是口號！EVOASIS快充槍明年衝破千支大關
記者鍾釗榛／綜合報導
在今年買氣偏冷的車市氛圍裡，EVOASIS反其道而行，大動作舉辦「發現綠洲」活動。直接集結多家車廠、市售電動車，全程用真實路線跑遍高速公路服務區、商場與市區站點，讓大家親眼確認：全台最大充電網的便利性不是喊爽的，是真的能隨插即充。
EVOASIS交出亮眼成績
南北奔跑的背後，是EVOASIS持續擴張的體量。全台目前已有120座DC快充站、600支快充槍頭，站點規模正式超越Tesla，穩坐全台最大充電網。會員數更突破14萬，已超過台灣電動車保有量，代表幾乎所有車主都曾用過或正在用EVOASIS的服務。營運時效也維持99.5%以上，讓車主不用再擔心「到站才發現壞掉」。
市場逆風仍續蓋不停
董事長陶百群強調，全球電動車數量今年仍成長約23%，歐韓美品牌不斷推百萬內高CP值車款，因此對台灣市場長線依舊看好。為迎接下一波成長，EVOASIS預計2026年前再新增約400支DC快充槍頭，讓全台快充規模突破1,000支，並把站點往台中海線、新北與桃園重劃區延伸，讓更多人「不裝家用樁也能安心開電車」。
路線驗證最實在
EVOASIS希望讓產業與車主都能看到，「最大充電網」不只是數字，而是穩定度、密度與體驗共同堆積出的整體戰力，讓電動車生活朝向更成熟、也更友善的方向前進。
