充電資訊/U-POWER服務再擴大 拓展車商並攜手東陽能源充電漫遊全台

U-POWER 旭電馳科研持續拓展充電服務版圖，深化電動車充電服務的應用場景。除既有超高速充電站布局外，U-POWER 進一步將高品質快充體驗延伸至車廠旗艦展示中心，並同步宣布東陽能源 ECAR正式加入「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」。透過多元合作模式，為會員打造更完整、便利且一致性的充電服務體驗。

U-POWER 與多家汽車品牌長期合作，正式推出「U-POWER 展間充電服務」，相關充電服務皆由 U-POWER 旭電馳科研負責管理與營運，將穩定可靠的高功率快充設備導入車廠旗艦展示中心。首波啟用站點包含臺北中山台隆賓士站、新北中和賓航賓士站以及新北三重台明賓士站等三個台灣賓士授權經銷商據點，讓車主可輕鬆體驗U-POWER的充電服務。

U-POWER宣布和雙北三間賓士經銷商合作，提供充電服務。

此外，為了推動電動車在臺灣的發展並提升會員的充電選擇並擴大服務覆蓋範圍，U-POWER 於2025年推出「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」服務，攜手具備穩定營運能力與服務品質的充電營運商，讓會員在不同場域亦能延續熟悉且一致的充電體驗。此次，東陽能源旗下電動車充電站品牌 ECAR 正式加入 U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴行列，進一步強化中南部充電網絡布局，擴大整體服務觸及範圍。

同時U-POWER也宣布攜手ECAR充電網絡，提供中南部更完整的充電網絡服務。

U-POWER 會員可直接透過 U-POWER App 查找 U-POWER FRIENDs 指定站點，並於貼有「U-POWER FRIENDs 充電漫遊夥伴」徽章的充電設備啟用充電，本事ECAR提供的站點包括台中、彰化、雲林、嘉義、高雄，總計八個站點 。

U-POWER 旭電馳科研以提供「最佳充電體驗」為核心目標，持續推動電動車充電服務的多元應用。透過展間充電服務與充電漫遊夥伴的佈局策略，U-POWER 持續拓展充電服務觸角，將高品質且具可預期性的充電體驗導入更多使用場域。未來，U-POWER 將持續強化站點建設與營運量能，並攜手理念相近的合作夥伴，共同完善充電服務網絡，為電動車主提供更安心、便利且長期可依賴的充電選擇，進一步支持台灣電動車市場的穩健發展。

