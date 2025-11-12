充電車位閒置 台中研擬共用車格

台中市電動汽車超過1.5萬輛，全市368處公有停車場共計901支充電槍，市議員李天生指出，許多車主面臨一位難求窘境，但充電槍平均使用率不及1成，浪費停車空間。台中市停管處指出，目前正研擬試辦共用停車格，將擇定3處公有停車場，最快明年上路。

台中市電動汽車目前超過1.5萬輛，全市368處公有停車場，汽車總格位數僅4萬513格，建置901支充電槍，已達法定2％目標。由於台中市登記小客車總數超過104萬輛，停車格僧多粥少，面臨一位難求窘境。

市議員李天生指出，自己到公有停車場停車時，常常繞了一大圈都沒車位，卻發現不少充電格沒人停，經調查，全市停車場充電槍使用率竟不到1成，外界質疑充電格是否值得繼續推動？

李天生進一步說，包括工學六街停車場、慈濟公園停車場使用率均掛零，東陽大車河葫蘆墩6站使用率僅0.003％，充電格長期養蚊子，民眾怕違法也不敢停，白白浪費停車空間，要求市府評估改善，設法提高使用率。

台中市交通局長葉昭甫說明，因住家充電收費比公有停車場便宜，多數車主選擇「家充」，高達74％民眾在公有停車場停車不到3小時，很多是停車「順便充」，致充電槍使用率不高，將研擬試辦共用停車格，提供油車及電動車共同使用。

台中市停管處長盧佳佳表示，目前研擬採時段方式共用停車格，因每個停車場使用特性不同，將擇定3個較大及充電槍使用率較低的公有停車場，釋出幾個充電格試辦，會設置共用告示牌，預計最快明年上路。

盧佳佳坦言，油車及電動車共用停車格政策包括是否設置緩衝時間、開放多少時段等，相關細節都要評估；台中目前雖然有實施汽車、機車共用停車格，但因是以日夜做區分，較沒有爭議。

台中市停管處指出，目前六都公有停車場充電槍使用率，台北市立體停車場16.6％、平面停車場9.87％；新北市34％；桃園市3至5％；台中市10％；台南市3至4％；高雄 2至5％，台中市名列第三。