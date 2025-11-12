充電車位閒置 台中研擬共用車格
台中市電動汽車超過1.5萬輛，全市368處公有停車場共計901支充電槍，市議員李天生指出，許多車主面臨一位難求窘境，但充電槍平均使用率不及1成，浪費停車空間。台中市停管處指出，目前正研擬試辦共用停車格，將擇定3處公有停車場，最快明年上路。
台中市電動汽車目前超過1.5萬輛，全市368處公有停車場，汽車總格位數僅4萬513格，建置901支充電槍，已達法定2％目標。由於台中市登記小客車總數超過104萬輛，停車格僧多粥少，面臨一位難求窘境。
市議員李天生指出，自己到公有停車場停車時，常常繞了一大圈都沒車位，卻發現不少充電格沒人停，經調查，全市停車場充電槍使用率竟不到1成，外界質疑充電格是否值得繼續推動？
李天生進一步說，包括工學六街停車場、慈濟公園停車場使用率均掛零，東陽大車河葫蘆墩6站使用率僅0.003％，充電格長期養蚊子，民眾怕違法也不敢停，白白浪費停車空間，要求市府評估改善，設法提高使用率。
台中市交通局長葉昭甫說明，因住家充電收費比公有停車場便宜，多數車主選擇「家充」，高達74％民眾在公有停車場停車不到3小時，很多是停車「順便充」，致充電槍使用率不高，將研擬試辦共用停車格，提供油車及電動車共同使用。
台中市停管處長盧佳佳表示，目前研擬採時段方式共用停車格，因每個停車場使用特性不同，將擇定3個較大及充電槍使用率較低的公有停車場，釋出幾個充電格試辦，會設置共用告示牌，預計最快明年上路。
盧佳佳坦言，油車及電動車共用停車格政策包括是否設置緩衝時間、開放多少時段等，相關細節都要評估；台中目前雖然有實施汽車、機車共用停車格，但因是以日夜做區分，較沒有爭議。
台中市停管處指出，目前六都公有停車場充電槍使用率，台北市立體停車場16.6％、平面停車場9.87％；新北市34％；桃園市3至5％；台中市10％；台南市3至4％；高雄 2至5％，台中市名列第三。
其他人也在看
煙波飯店旁民宅慘淹 居民逃難：差點被沖走！
煙波飯店旁民宅慘淹 居民逃難：差點被沖走！EBC東森新聞 ・ 16 小時前
颱風強灌！宜蘭飯店阻車主撤離 數十車泡水怒批「早可救出」
宜蘭蘇澳煙波飯店颱風夜洪水侵襲地下停車場，多輛車泡水受損，房客怒控飯店阻止移車導致受損。飯店解釋因外部漂流物撞擊閘門破損才導致淹水，已承諾協助拖吊修車並給予交通補助，將與保險公司協商賠償事宜。原本美好的度假計劃，卻變成車主的惡夢！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
台中 無薪假倍數成長 年關難過
台美關稅談判至今仍無進展，傳統產業無薪假（減班休息）家數持續攀升。台中市勞工局統計，截至11月1日，無薪假企業131家，影響2493名勞工，相較於2個月前呈倍數成長，台灣手工具工業同業公會理事長謝武志表示，恐影響至明年第1季，年關不好過。中時新聞網 ・ 2 小時前
獨家/雨灌蘇澳煙波釀30車泡水！消基會點出「1賠償關鍵」恐左右飯店責任
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下暴雨，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場遭洪水灌入，約30輛旅客車輛受困泡水。飯店雖在聲明中強調已提供房費全免、接駁補助，並「協助登記、聯繫保險公司」處理理賠，但是否足以履行法律義務，引發外界關注。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 8 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 20 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
63歲杜德偉超凍齡！甜曬老婆合照慶祝結婚13週年紀念日：愛你如初
【緯來新聞網】現年63歲的唱跳歌手杜德偉在社交平台Instagram分享與妻子李曉冰及兒子AJ的合照緯來新聞網 ・ 10 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前