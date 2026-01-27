充10分鐘聽4小時！soundcore Liberty Buds最輕巧降噪體驗

記者李鴻典／台北報導

在通勤路上、工作會議間，甚至漫步城市的獨處時刻，耳機早已成為必備配件，而如何在長時間配戴下依然舒適自在，同時兼顧聽感，成為使用者關注焦點。soundcore 推出全新「Liberty Buds 半入耳式降噪藍牙耳機」，以輕巧透氣的半入耳式設計，搭配四尺寸彈性耳翼，為使用者帶來更加穩定且舒適的配戴體驗；充電10分鐘即可使用4小時的快充續航。

soundcore Liberty Buds配備11mm大尺寸複合振膜單體。

「soundcore Liberty Buds 半入耳式降噪藍牙耳機」即日起正式開賣，提供星夜黑、天際藍、晨霧白三色選擇，售價3,290元，官網購買即贈品牌冰壩杯及客製化NFC鑰匙圈，讓使用者得以輸入自己喜愛的音樂，手機掃描即可展現個人獨到選曲品味。

soundcore推出全新「Liberty Buds半入耳式降噪藍牙耳機」。

新品機身輕盈，採用半入耳式設計，隨附四種尺寸的彈性耳翼，能依不同耳型進行調整，在保留開放感與透氣度的同時，透過輕巧貼合的支撐結構，讓耳機在通勤、行走或輕度運動時依然穩固，長時間配戴也不易產生壓迫感，適合需要全日使用耳機的族群，也成為耳塞式耳機外的另一種選擇。

soundcore Liberty Buds採用半入耳式設計，長時間配戴穩固也不易產生壓迫感。

在聲音表現與續航力方面，Liberty Buds 配備 11mm 大尺寸複合振膜單體，獲得 Hi-Res Wireless 小金標認證，低音有力、人聲細膩；360度立體環繞聲則讓使用者在觀看影片或玩遊戲時，享受震撼臨場感。續航表現同樣亮眼，搭配充電盒可使用長達 30 小時，且充電 10 分鐘即可聆聽 4 小時。

搭載自適應主動降噪系統，並擁有四顆通話降噪麥克風，即使在嘈雜環境中也能清晰通話。

Liberty Buds 搭載 Adaptive ANC 3.0 自適應主動降噪，有效隔絕交通噪音、人聲、風切聲等聲響，同時搭載四顆通話降噪麥克風，搭配AI降噪演算法，即使在嘈雜環境中也能清晰通話； Liberty Buds 亦支援 soundcore 全新「Anka AI 語音助理」，搭載AI翻譯功能，可協助使用者應對亞、歐、美、非超過100種語言的面對面通話，準確率高達97%，翻譯內容會以自然流暢的方式於APP畫面顯示，並在耳機內即時播放，Anka 還可結合上下文預測使用者可能想問的問題，只需點選預測內容即可繼續提問，為出國差旅、跨國交流會議帶來清晰且無礙的溝通體驗。

soundcore Liberty Buds星夜黑，售價3,290元。

機身防護方面，Liberty Buds 具備 IP55 防水防塵係數；Liberty Buds 也支援雙裝置連線，可同時連接手機與電腦，來電時自動切換音源，不用重新配對，讓日常使用更加便利。

soundcore Liberty Buds晨霧白，售價3,290元。

為迎接農曆新年到來，soundcore 同步推出「新年開聲．好運放送」官網全館優惠活動，消費者凡於二月全月消費即享滿額折扣，滿 1,500 元折 150 元、滿 2,500 元折 250 元、滿 3,000 元現折 350 元；同時還可依消費金額獲得實用品牌周邊贈品，包含滿 2,500 元贈手機支架、滿 3,000 元贈手機掛繩、滿 3,500 元再贈品牌帆布袋與冰壩杯。

凡於官網購買新品再贈客製化NFC鑰匙圈。

