兆元國防預算遭藍白擋下 林岱樺要柯志恩踹共：別扼殺高雄救命訂單

民進黨立委林岱樺要求藍委柯志恩別阻擋兆元國防特別預算，別扼殺高雄救命訂單。（資料照片／李智為攝）

立院藍白立委昨天在程序委員會擋下1.25兆國防特別預算案，民進黨立委林岱樺今天（3日）痛批，這不僅影響台灣防衛的安全，更影響產業的發展，尤其是高雄的軍工產業。林呼籲立法院不要擋國防特別預算，請國民黨立委柯志恩不要阻擋高雄軍工產業的發展，更不要扼殺高雄的救命訂單。

林岱樺今天上午表示，立法院程序委員會昨退回1.25兆的國防特別預算，不僅影響台灣防衛的安全，更影響產業的發展，尤其是高雄的軍工產業，因為國防特別預算當中，有包括軍用航太、無人機、無人船、無人載具等軍工產業的投入。

林岱樺指出，這是攸關高雄螺絲扣件傳統產業，升級高性價比軍工產業的重大政策，將帶來每年超過一百億以上的訂單，這是高雄經濟的救命訂單，請立法院不要擋國防特別預算，請柯志恩不要阻擋高雄軍工產業的發展，更不要扼殺高雄的救命訂單。



