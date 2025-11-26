兆元國防預算 顧立雄：強化攔截、無人化7大關鍵目標

（中央社記者游凱翔、葉素萍、溫貴香台北26日電）總統賴清德宣布投入1兆2500億追加國防預算，國防部長顧立雄指出，面對中共威脅，將在2026至2033年間藉此預算強化關鍵戰力，並聚焦「空中重層攔截網、指管與決策輔助、多層次削弱、遠程精準打擊、強化作戰韌性、提升軍備量能、國防帶動經濟效益」共7大目標。

賴總統上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，事後在總統府大禮堂舉行記者會，會上總統談話、國防部長顧立雄簡報、媒體提問。出席人員包括副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、總統府秘書長潘孟安等人。

賴總統宣布，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入新台幣1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

顧立雄簡報指出，中共襲擾樣態日趨多元，透過海岸小艇滲透、駭客攻擊、海纜破壞、無人機侵擾、公務船越界執法、聯合戰備警巡、對台針對性軍演等灰色地帶襲擾併軍事行動威懾，企圖威脅台灣的邊境安全、癱瘓基礎設施與軍事系統，並削弱對外通信、製造軍事消耗、侵蝕主權與製造低強度衝突並威脅國際航運、能源穩定及糧食安全。

顧立雄指出，中共去年迄今舉行「聯合利劍-2024A」系列演習、「海峽雷霆-2025A」演習，形塑環台包圍態勢，提高由訓轉演、由演轉戰風險，並改變威脅型態以壓縮台灣預警時間，相關的軍事擴張，例如艦隊遠海長航、航空母艦編隊、中俄聯合空中巡航等軍事行動，已將威脅擴張至第二島鏈，並挑戰國際社會既有規則，反而促印太地區民主國家產生警惕。

顧立雄舉例，韓國為此強化飛彈防禦系統，2026年增加國防預算8%；澳洲未來4年增加國防預算2100億元；美國強化軍事聯盟合作，2026年預算增至28兆元；日本強化無人機發展、西南諸島飛彈部署，並提升衛星偵照能力，2025年國防預算達戰後最高的1.91兆元；菲律賓擴充作戰艦艇數量，2025年增加國防預算10.3%；紐西蘭未來4年增加國防預算1600億元。

顧立雄強調，台灣位於第一島鏈樞紐，面對中共升高的威脅，必須快速整建聯合戰力，籌獲符合防衛作戰實需的武器裝備，因此除了透過逐年的公務預算使國軍具備基本不對稱戰力外，也透過海空戰力提升特別預算（2022年至2026年）、及此次的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」（2026年至2033年），完備多域拒止能力、建構多層次的防衛作戰體系。

顧立雄說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」預算上限為1兆2500億元（暫匡），編列目的是爭取預算一次配賦，確保資源穩定集中、加速籌獲所需戰力，籌購項目包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、防空反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及反制系統、強化作戰持續量能相關裝備、AI輔助與C5ISR系統、台美共同研發及裝備採購的裝備系統。

顧立雄說明7大目標，第1為「空中重層攔截網」（防空、反彈道飛彈），打造多層次、整合式防空系統，提升攔截率，並協同現有愛國者飛彈系統，提高攔截空層與擴大防護區域，並可攔截遠程變軌飛彈；第2為「指管與決策輔助」，包括指管通電網情監偵（C5ISR）升級及AI人工智慧戰場輔助情報決策模組。

第3為「多層次削弱」（精準火砲、反裝甲飛彈），結合現有各式火砲，遂行灘岸火殲及縱深作戰的精準火力支援任務，可精簡人力、打得遠及準，另外機動部署人攜及車載反裝甲飛彈，以高效穿甲能力擊毀戰甲車；第4為「遠程精準打擊」（精準飛彈及火箭），藉此反制敵遠程火力，並跨區火力增援，阻敵登島企圖；第5為「強化作戰韌性」（監偵無人機、攻擊無人機及艇、機動阻絕器材），藉由無人機遠距監偵提早預警，並透過無人載具即偵即打，縮短作戰反應時間，並快速布設強韌阻絕、節約人力，有效阻敵。

第6為「提升軍備量能」，並增加軍備產能與戰備彈藥囤儲，同時由台美共同研發及採購合作；第7為「國防帶動經濟效益」，此次特別預算投資，預估可望創造超過4000億產值，帶來9萬名以上的工作機會。

顧立雄最後強調，台灣站在第一島鏈與民主世界的前緣，面對霸權挑戰，台灣願意也必定會與友盟持續在各層面加強合作，國防部會以最嚴謹態度來編列及執行特別預算，於國會監督下持續捍衛家園。（編輯：翟思嘉）1141126