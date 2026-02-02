兆元宴也難擋AI泡沫疑慮 台積電下跌20元、台股下跌逾400點失守32K大關

輝達執行長黃仁勳於1月31日再舉辦「兆元宴」。

輝達執行長黃仁勳剛在1月31日辦完「兆元宴」，台灣AI供應鏈大廠全部現身，不過今日台股依然瀰漫在美股科技巨頭財報疲軟，AI疑慮再起的氛圍中，台股早盤下跌約400點，加權指數失守32000點大關。

輝達執行長黃仁勳於29日抵台，期間拜訪台積電創辦人張忠謀，也參加輝達員工大會、尾牙，更舉辦「兆元宴」，可謂是為今年AI發展進行信心加持，不過台股今日受到美股前個交易日因科技巨頭在AI方面的財報疲軟，對於AI疑慮再起的氣氛中，台股早盤下跌約400點，加權指數來到31590點。

廣告 廣告

台股今日權值股全跌倒，台積電早盤下跌20元，跌幅1.12%，股價來到1755元，台達電下跌30元，跌幅2.45%，股價1190元，鴻海下跌4元，跌幅1.81%，股價來到216.5元，聯發科下跌50元，跌幅2.84%，股價來到1705元。

同時這些台股前幾大權值股皆是輝達重要合作夥伴，也是台灣關鍵AI供應鏈，儘管皆出席本次兆元宴，但依然難擋賣壓，兆元宴上包括台積電董長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢在內都是座上賓，多達30多位台灣供應鏈董、總親自出席。



回到原文

更多鏡報報導

大陣仗來台！黃仁勳左右手都來了 迎輝達海外總部歷史性一刻

記憶體對AI有多重要？黃仁勳意外與美光總裁同天在台 直言：今年需要更多記憶體

美國要台灣半導體40%產能？黃仁勳一句話駁斥「轉移」說

要200萬嫁妝還不夠！27歲女特警孕期遭老公「啞鈴砸死」 生前求救通話成最後遺言