兆元宴供應鏈大咖齊聚 陸籍董座2度現身

輝達執行長黃仁勳（前排中）1月31日宴請台灣供應鏈廠商，並在餐廳外合影留念。（本報資料照片）

輝達執行長黃仁勳1月31日晚間第4度在台北宴請台灣AI供應鏈夥伴，這場被譽為兆元宴的聚會，除台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里等老班底外，今年又有新成員加入，包含網通大廠智邦總經理李訓德、工業電腦龍頭研華共同總經理張家豪及散熱龍頭奇鋐董事長沈慶行，現場共36位科技界的董總出席。

今年兆元宴聚焦在最新的Vera Rubin架構，也宣告資料中心的伺服器正式進入800伏直流（VDC）電力革命，以及邊緣AI的時代即將到來，因此此次供應鏈除代工大廠的董總外，也出現新面孔。

去年10月甫接任智邦總經理的李訓德，此次首度以總座身分參與，不僅全程與黃仁勳互動熱絡，更當場拿出自家AI伺服器基板請黃仁勳親筆簽名留念，成為當晚餐敘的亮點之一，也引發市場對於智邦未來在輝達AI網路交換器供應鏈中，扮演角色能否進一步升溫的高度關注。

過去多由董事長劉克振親自出席的研華，今年改由共同總經理張家豪代表參與；張家豪指出，研華與輝達合作已超過20年，隨著實體AI與邊緣AI需求進入全面爆發期，雙方的戰略結盟正持續深化，今年研華將全面落實邊緣AI戰略並結合輝達算力平台，協助全球客戶加速智慧轉型。

在AI浪潮中吃盡散熱紅利的奇鋐，董事長沈慶行今年也正式成為座上賓，顯示在輝達新一代GPU功耗大幅提升至800VDC之際，奇鋐所提供的氣冷與液冷解決方案已成供應鏈中不可或缺的關鍵環節。

除台籍科技大老雲集，大陸勝宏科技董事長陳濤此次也第2次受邀出席，勝宏自2023年加入輝達Hopper系列PCB供應鏈後，憑藉雷射切割等高端技術門檻與穩定出貨能力，目前在輝達高端PCB供應占比已接近7成，且目前客戶群涵蓋特斯拉、超微及英特爾，其低調現身兆元宴，再次印證其在輝達全球供應鏈中的穩固地位。