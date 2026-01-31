兆元宴傍晚開席 黃仁勳再度號召台灣科技天團固樁

黃仁勳與台灣供應鏈最重要的企業董總合影。

兆元宴今日開吃，目前輝達正在衝刺GB300平台、下半年技術困難度更高的VR200就將登場，輝達首款筆電平台今年夏天也將問世，為了好好固樁，黃仁勳廣發英雄帖，包括台積電董長魏哲家、廣達董事長林百里、鴻海董長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢在內，多達30多位台灣供應鏈董、總親自出席。

比起先前兆元宴門口媒體、民眾自由來去，可以堵訪所有的嘉賓，今日輝達工作人員與黃仁勳的保鑣早早就來現場拉起紅龍，禁止媒體貼身採訪，連餐廳的側門、後門、正門的窗戶也都防的滴水不漏，要求民眾與媒體保持很長的距離，好讓黃仁勳與兆元彥嘉賓們不受外面的打擾。

廣告 廣告

黃仁勳一抵達兆元宴現場就站上椅子，對在場30多位嘉賓們信心喊話、發表演說。（圖／吳筱雯）

雖然今年第一場兆元宴的保全層級比起去年更高了好幾層樓，黃仁勳仍不改親民作風，從下車到進入餐廳前十公尺不到的距離，面對各種簽名、合照要求來者不拒，來不及拿到黃仁勳簽名、與黃仁勳自拍的民眾，他也說「等我一下，我會再出來。」

面對每一次黃仁勳來訪都跟著他到處跑的媒體記者，他今日也與台灣媒體進行大合照，讓媒體體會一下拍兆元宴大合照是什麼感覺。

今日兆元宴嘉賓與先前陣容差不多，包括魏哲家，至於前台積電副總經理、輝達WWFO部門副總裁李文如，今天在兆元宴則是大總管的角色，在黃仁勳到場前，站在門口親自與每一位嘉賓致意、握手。

今年第一場兆元宴的「英雄帖」與上一場差不多，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、FII董事長鄭弘孟、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、宏碁董事長陳俊聖、英業達董事長葉力誠、台達電董事長鄭平、矽品董事長蔡棋文、聯發科執行長蔡力行等30多位座上賓。

或許是因為保安層級大幅提升，在門口不願意受訪的董、總們，進入餐廳之後就卸下心防，互相敬酒、彼此寒喧，葉力誠甚至在黃仁勳一推門進場時，扭腰擺臀熱舞歡迎，而黃仁勳一進場就站上椅子，對著台灣供應鏈發表了近10分鐘的喊話。



回到原文

更多鏡報報導

著花襯衫參加輝達尾牙！黃仁勳親曝要更多員工 水果阿姨驚喜現身

記憶體對AI有多重要？黃仁勳意外與美光總裁同天在台 直言：今年需要更多記憶體

美國要台灣半導體40%產能？黃仁勳一句話駁斥「轉移」說

以為她裝睡！男同事提槍上陣 台中女醒來垃圾桶見「1物」崩潰報警