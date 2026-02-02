兆元宴利多出盡 受邀企業一片綠油油 宏碁、智邦唯二逆勢紅通通

兆元宴後受邀台股一片綠油油，不過，宏碁卻逆勢爆量大漲、更一度亮燈漲停，午盤漲幅仍超過8％，而今年首度獲邀參與兆元宴的智邦也逆勢上漲近2.5％，午盤漲幅仍有1.3％，成為今日盤面上唯二上漲的兆元宴概念股。

兆元宴後台股第一個交易日，受到美股大跌影響，兆元宴受邀大廠一片綠油油，午盤台積電已跌1.4％，上週才因為成為Google TPU概念股而大漲的聯發科，午盤跌勢擴大至近4％，其他兆元宴常客如鴻海、廣達，午盤跌幅也都擴大至近3％，台達電跌幅則近半根停板。

在兆元宴受邀大廠一片綠油油中，宏碁、智邦卻是逆勢上揚，宏碁一早就爆出大量、亮燈漲停，目前成交量已經近18萬張，是最近三個月來的第二大量，智邦也上漲2％上下。

宏碁自從去年9月開始便一路緩步下跌，更在11月下旬遭到MSCI踢出成分股，12月下旬創下波段低點25元後開始跌深反彈，市場看好宏碁旗下小金雞不斷上市櫃、帶旺母公司，加上今年將有董監改選題材，今日爆量大漲。

而智邦今年營運可望明顯受惠於AI資料中心加速佈建下，不僅帶動交換機需求上揚，美系特定CSP大廠對AI加速卡需求大增，都是智邦今年營運紅通通的柴火。



