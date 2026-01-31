兆元宴又選「磚窯」 去年吃什麼菜一次看

▲輝達董事長黃仁勳今年兆元宴，再次辦在磚窯古早味懷舊餐廳。（圖╱NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳今晚（31日）再度作東舉辦「兆元宴」，聚餐地點傳出仍選在台北「磚窯古早味懷舊餐廳」。磚窯主打台菜合菜與包廂聚餐，店內以復古收藏、老物件陳設營造50、60年代懷舊氛圍，兼具識別度與團體宴客所需的空間型態，成為企業聚餐熱門場地之一。

外界也把焦點放在「兆元宴同款菜單」。去年聚餐後，市場傳出大咖們點的菜色，包括豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、老皮嫩肉、芋頭米粉湯、白斬雞、筍絲控肉、蚵仔酥、蛤蜊絲瓜、麻辣臭豆腐、豆酥高麗菜等；其中芋頭米粉湯被點名是黃仁勳心頭好，屬看似家常、實則最考驗湯頭厚度與口感拿捏的宴客湯品，也成為磚窯辨識度最高的招牌之一。

「兆元宴」年年受關注，在AI伺服器、加速運算與供應鏈擴產議題持續升溫之際，黃仁勳每次在台宴請夥伴的餐敘安排與同框畫面，也容易被市場解讀為對台灣供應鏈的倚重與後續合作訊號。

本次宴請對象方面，傳出涵蓋台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、和碩、仁寶等高層。

