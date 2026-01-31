兆元宴受注目！黃仁勳多次離席到店外喊5字 粉絲驚喜：太親民

財經中心／林昀萱報導

AI浪潮持續擴散，供應鏈動能全面升溫。輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，31日晚間再度於台北知名的「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請台灣核心供應鏈夥伴。席間黃仁勳多次離席到店外分發食物飲料，並和守候在外的粉絲簽名合照，作風親民。

黃仁勳此行為2026年首度訪台，行程緊湊，除拜會台灣供應鏈夥伴，也出席多場產業交流活動，並於31日晚間第四度在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦「兆元宴」，與會貴賓多為台灣科技業重量級董事長與執行長，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、廣達董事長林百里等科技大佬都到場、身價合計「破兆元」，場面盛大。一行人按照往例在門前拍攝合影，此次坐在黃仁勳左右第一排的為緯創董座林憲銘、廣達副董事長梁次震、廣達創辦人林百里、台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行以及華碩創辦人施崇棠，象徵AI產業鏈在2026年，正式邁入全面放量的關鍵時刻。

黃仁勳在兆元宴期間多次離席到店外關心眾人，粉絲大讚超親民。（圖／記者鄭孟晃攝影）

黃仁勳在進入餐廳前受訪時直言，今年將是「非常關鍵的一年」。他指出，輝達正全力投入新一代AI平台的量產與交付，其中Grace Blackwell已進入全面量產階段，Vera Rubin也開始啟動生產，市場需求「非常、非常高」，因此特別向長期合作的供應鏈夥伴表達感謝，並期待未來在產能、技術與交付節奏上持續緊密合作。

黃仁勳親自到店外發送飲料食物。（圖／記者鄭孟晃攝影）

這場餐敘受到關注，餐廳外聚集媒體、粉絲守候，黃仁勳也展現親民一面，席間多次離席走到門口慰問詢問「有誰肚子餓」？並親自發送食物飲料，包括香腸油飯、香菇芝麻包及蘋果西打，並和粉絲合影簽名，讓現場等候的眾人相當驚喜直呼超級親民。

