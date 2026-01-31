兆元宴四度登場1／科技大佬星光熠熠 黃仁勳舉杯致敬既感謝又抱歉！

由輝達創辦人黃仁勳號召的「兆元宴」再度於今（31）晚登場。

由輝達創辦人黃仁勳所號召的台灣科技業最強尾牙「兆元宴」於今（31）晚登場，科技業大佬於傍晚5點多陸續到場，東道主黃仁勳壓軸登場，黃仁勳對著現場大老闆舉杯喊話：「2025年是充滿挑戰的一年，我們一起跨越極限，跟各位一起完成了不可思議的工作。」。本刊觀察用餐時的主桌貴賓，黃仁勳右手邊是鴻海集團董事長劉揚偉、左手邊是台積電董事長魏哲家，最親密的合作夥伴不言可喻。

穿著皮衣、手拿酒杯的黃仁勳，率性的站上餐廳內的椅子上，對前來的科技董座與總座們一陣喊話，正值台灣尾牙季，黃仁勳這頓「兆元宴」頗具尾牙氣氛，感謝供應鏈董總們給力支持，促輝達完成攻城掠地的AI大計，不過他也笑說「大家這麼認真工作，之後應該6個月舉辦一次！」

黃仁勳以英文對著台灣科技大佬們說道：「2025年是非常充滿挑戰的一年，因為我們開始生產Grace Blackwell，相比之下，Hopper真的太簡單了！」台下大佬們也會心一笑。接著指出「過去一年，我們挑戰極限，跟各位一起完成了不可思議的工作。」

也由於Grace Blackwell在量產時發生不少狀況，確實讓供應鏈倍感壓力、挑戰連連，因此，黃仁勳也對在場的供應鏈大佬們誠摯說出「既要表達感謝，也要表示抱歉！」

想知道台灣科技業A咖有哪些人？只要看由輝達創辦人黃仁勳所舉辦的「兆元宴」，哪些人出席就知道。

兆元宴的拍照環節堪稱經典，今年也不例外留下紀念照。

除了魏哲家、劉揚偉外，廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令，和碩集團董事長童子賢、和碩集團共同執行長鄭光志與鄧國彥，以及華擎總經理許隆倫紛紛現身。

陸續到場的董座們還有鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗、仁寶電腦董事長陳瑞聰、華碩董事長施崇棠、華碩共同執行長胡書賓、華碩共同執行長許先越、宏碁董事長陳俊聖、英業達總經理蔡枝安、微星董事長徐祥、技嘉集團總經理李宜泰、矽品董事長蔡祺文。

此外，台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行、光寶總經理邱森彬、研華共同總經理張家豪，以及勝宏科技董事長陳濤等均撥出時間親自參加，給足黃仁勳面子。

