兆元宴四度登場2／黃仁勳宴請科技大佬吃好料 席開8桌10萬有找！

輝達創辦人黃仁勳所舉辦的「兆元宴」第4度在磚窯古早味懷舊餐廳開宴。

台灣企業向來有吃尾牙的習慣，不僅慰勞員工也展現來年營運氣勢，而一向是自家企業尾牙主理人的科技董座們，今（31日）晚則換了個身份，以供應鏈夥伴的身份，坐在由輝達創辦人黃仁勳所舉辦的「兆元宴」磚窯古早味懷舊餐廳內。而這些大老闆們吃的兆元尾牙宴，又是一桌多少錢的菜色呢？

據本刊了解，這次黃仁勳宴請供應鏈夥伴所吃的菜色，是磚窯古早味懷舊餐廳所推出的最高價桌菜組合，1桌要價新台幣1.2萬元，以席開8桌來計算，總計是9.6萬元。

這已經是黃仁勳第4次在磚窯古早味懷舊餐廳舉辦兆元宴，科技圈都知道黃仁勳找供應鏈吃飯的「老地方」就是這家位在敦化南路一段的餐廳。

而這次黃仁勳宴請的菜色直接選定餐廳內最高價組合，要讓這些身價百億的老闆們好好一起吃頓飯，而這幾次的菜色中，據店家透露，黃仁勳自己最喜歡的就是「白斬雞」與「芋頭米粉湯」。

輝達創辦人黃仁勳一邊宴請大老闆們吃「兆元宴」，也撥空出來放送點心給現場民眾與媒體。

不過，據本刊觀察，整場兆元宴下來，黃仁勳著實非常忙碌，也沒多少時間能真的好好吃飯。

除了開場要跟供應鏈老闆們激情喊話外，空檔還要出來發放「香腸油飯」和「香菇造型芝麻包」給在餐廳外守候的熱情民眾與媒體，並開放粉絲簽名時段，從筆電、娃娃公仔一路簽到手機還有皮包，甚至還有民眾拿出銀行存摺給黃仁勳簽名。

宴席尾聲，為了讓出席的大老闆們可以順利離場，黃仁勳走到餐廳外的通道處接受媒體訪問，讓場內的董、總座們可以不受打擾的離開餐廳，顯示黃仁勳不僅善於管控供應鏈，也深知媒體與民眾的期待，一場「兆元宴」裡裡外外都是學問。

