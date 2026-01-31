兆元宴四度登場3／投資OpenAI有變數？ 黃仁勳親自說分明！

輝達創辦人黃仁勳今晚於「兆元宴」外接受媒體訪問。

台灣科技業身價最高的「兆元宴」今（31）晚登場，東道主正是輝達創辦人黃仁勳，在「兆元宴」接近尾聲之時，黃仁勳也終於現身餐廳外，接受媒體聯訪。對於近日外媒報導輝達投資OpenAI千億美元可能擱置一事，黃仁勳也親自說明：「計劃持續推進中，輝達會參與下一輪，而此筆投資可能是輝達史上最大筆的投資案。」

今日「兆元宴」登場前，外媒對於輝達可能不投資OpenAI的報導一出，引發市場關注與擔憂，畢竟全球AI盛世也是在OpenAI與輝達等產業大咖力挺下才如此蓬勃，甚至被形容為「AI永動機」，因此，輝達的態度與動作對於AI市場信心有著強烈的影響力。

所幸，黃仁勳今日發言非常明確，他指出「OpenAI是目前最具影響力的公司之一，非常喜歡和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）一起工作。」而且「輝達還沒有投資OpenAI，並不是不投資，而是因為OpenAI正在完成目前的融資計劃，而輝達會參與下一輪融資。」

對於AI未來發展，黃仁勳於「兆元宴」席間也有分享，他認為：「AI將變得非常有用，不只是對我們（AI伺服器供應鏈），語言模型對產業將展現實際效益。」而實際效益將帶來商機與獲利模式。

因此，黃仁勳對輝達2026年發展有著非常積極的計劃，因此他估算，未來10年台積電的產能可能會翻倍，因為光是輝達的需求就會翻倍成長。

同時，黃仁勳更指出，「AI要有智慧，就一定要有記憶體！」也就是說，高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR）的需求仍持續攀增中，並預告供應鏈將面臨壓力壓力，但這也將是「AI發展非常好的一年！」

