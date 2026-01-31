兆元宴大合照變大型找人遊戲？2000人一起「尋找陳瑞聰」

仁寶董事長陳瑞聰抵達兆元宴。

兆元宴大合照也可以玩尋找陳瑞聰？熬了一年才成為黃仁勳兆元宴座上賓的仁寶董事長陳瑞聰，明明是第二個到兆元宴現場，大合照的照片中卻不見蹤影，引發超過2000人在群組內一起尋找陳瑞聰在哪裡。其實他人真的在，只是身材不高的他「躲」在第三排，被站在第二排的和碩董事長童子賢、緯創總經理林建勳遮住，得從特殊的角度才看得到陳瑞聰正比著讚。

黃仁勳在2024年夏天第一次舉行兆元宴時，陳瑞聰事後坦言，仁寶在這波伺服器和AI伺服器浪潮中落後同業很多，是他最大的遺憾，他在股東會當天早上看新聞，才發現黃仁勳邀約電子五哥中的四哥、只有仁寶不在，他很感慨。

陳瑞聰一番公開告白後，黃仁勳在2025年5月第三度在台舉辦兆元宴時，終於首度受邀、成為座上賓，今天的兆元宴，陳瑞聰更是30多位受邀的董、總中，第二個抵達現場的人，然而到了拍攝大合照的環節，卻沒有人看見陳瑞聰到底在哪裡，2000多人在內的仁寶群組甚至自發性發起尋找陳瑞聰的活動。

群組內的眾人你一言我一語，甚至懷疑起陳瑞聰該不會先走了、還是其實沒有來，他們不僅從各即時新聞媒體刊出的照片找陳瑞聰，也刻意不斷重看電視台的YouTube直播畫面找他，但是陳瑞聰都「神隱」、真的找不到，直到有人從拍攝的角度比較斜的直播畫面中看到，原來陳瑞聰「隱身」在第三排，被站在第二排的童子賢、林建勳遮好遮滿，而陳瑞聰咧著嘴笑、比著讚的身影，才終於重見天日。



