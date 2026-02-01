兆元宴才辦完 黃仁勳愛店磚窯餐廳廚房冒火

輝達執行長黃仁勳一月三十一日在台北市磚窯古早味懷舊餐廳宴客，被外界形容為「兆元宴」，不料業者二月一日凌晨發生火警，所幸警消迅速撲滅火勢，無人傷亡。（翻攝照片／中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於一月三十一日晚間，在台北市松山區敦化南路一段的「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦被外界稱為「兆元宴」的供應鏈夥伴餐敘。不料，該餐廳於二月一日凌晨三時十四分發生火警，起火點疑似位於地下室廚房，火勢迅速被撲滅，未造成人員傷亡，詳細起火原因尚待調查。

台北市消防局表示，一日凌晨接獲報案，敦化南路一段七號一棟地上十一層、地下一層的建築物發生火警。現場起火點位於地下一樓的餐廳廚房，消防局共出動二十四輛消防車、二輛救護車及七十二名人員前往搶救。初步調查燃燒面積約僅一平方公尺，火勢於短時間內被控制並撲滅。

此次火警地點因樓上設有長照機構，一度引發緊張。該棟大樓四樓有兩間長照機構，共住有四十五名長者及看護人員。消防人員到場後，立即進行排煙作業，並指導機構人員進行原地避難，所幸火警未對長者安全造成直接影響，整起事件無人受傷。據了解，大樓警衛在發現異狀後，除了立即報案，也第一時間上樓通知安養中心，對於早期預警有所幫助。

發生火警的「磚窯古早味懷舊餐廳」是黃仁勳近年訪台期間經常光顧的愛店。就在火警發生前數小時，黃仁勳才剛在此宴請台灣ＡＩ供應鏈的核心夥伴，出席者包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠及和碩董事長童子賢等科技業重要人士。這場餐敘因與會企業市值總和驚人，被外界暱稱為「兆元宴」。