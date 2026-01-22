兆元宴有驚喜？仁寶董座笑「下周就知道」 自爆與黃仁勳這層親密關係

財經中心／師瑞德報導

AI霸主黃仁勳下周訪台，市場緊盯「兆元宴」名單。仁寶董事長陳瑞聰雖對是否出席賣關子，但主動透露仁寶與輝達位於北士科的新總部將於2028年同步啟用，雙方是「鄰居」，合作將更深化。仁寶也預告2026年將迎來爆發性成長，誓言重返兆元營收。（圖／記者師瑞德攝影）

AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計下周再度訪台，市場盛傳將再次舉辦「兆元宴」宴請供應鏈大咖。對此，仁寶電腦（2324）董事長陳瑞聰今（22）日出席尾牙旺年會時語帶玄機表示：「下周大家就會知道了！」他更主動透露，仁寶與輝達未來將是「鄰居」，雙方位於北士科的新總部都將在2028年啟用，預告雙方合作關係將會越來越深化。

輝達新總部與仁寶當鄰居 2028年同步啟用

據了解，黃仁勳預計於1月29日抵台，除照例出席輝達台灣分公司尾牙外，1月31日（週六）傳出將與台積電、鴻海、廣達、緯創及仁寶等供應鏈高層餐敘，這場「兆元宴」隨著輝達股價飆漲，份量更是有增無減。

針對是否受邀出席，陳瑞聰笑稱：「到時候看媒體報導自然就會知道。」但他強調，仁寶與輝達的關係緊密，且地緣上更是「親上加親」。輝達與仁寶位於台北市北士科的新總部大樓，預計都將在2028年前後完工營運，雙方基地相鄰。陳瑞聰指出：「我們就是鄰居，未來的互動與合作關係絕對會愈來愈深。」

揮別營收谷底 2026年迎「爆發性成長」

除了與輝達的深化合作，陳瑞聰也對仁寶2026年的營運展現高度信心。回顧2025年營收下滑17%，他坦言心情沈重，但這一年半來仁寶積極調整體質，毅然淡出低毛利、低成長的EMS業務。他預告，轉型成果將在今年第二季末至下半年顯現，成長速度「絕對會讓人驚訝」，誓言在最短時間內帶領仁寶重返兆元營收俱樂部。

總經理Anthony Peter Bonadero補充，仁寶長期目標是將非PC業務比重提升至40%，預期2026年就有機會達成「PC 60%、非PC 40%」的黃金比例。其中，AI伺服器將是關鍵引擎，預計佔整體伺服器營收的八成，並為公司帶來雙位數的營收貢獻。

德州廠全力備戰 示警記憶體缺貨至2028

在產能佈局上，Anthony指出，美國德州新廠將聚焦於L10、L11等高階組裝測試製程，全力支援AI伺服器訂單；亞洲產線則持續擴充L6主機板製造。

不過，Anthony也對供應鏈發出預警。由於三大原廠將產能轉向AI伺服器專用的高頻寬記憶體（HBM），導致傳統DDR記憶體產能受排擠。他直言，這波記憶體供需緊張與漲價趨勢恐延續至2027年甚至2028年，仁寶將保持高度彈性以應對市場變化。

