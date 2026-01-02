兆元宴要來了！傳黃仁勳31日宴請供應鏈

▲輝達執行長黃仁勳傳出將在31日宴請台灣供應鏈。（圖╱記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 兆元宴要來了！輝達執行長黃仁勳去年11月底快閃來台，而他在離開台灣前，也曾提及一月會再回來台灣，近期有消息指出，黃仁勳將在31日宴請台灣供應鏈，另外，黃仁勳若沒意外也將參與自家尾牙，輝達尾牙傳出在30日登場。

據媒體報導，黃仁勳的兆元宴一樣在老地方「磚窯古早味餐廳」，此次受邀出席的尾牙班底應該與去年1月出席兆元宴的貴賓名單差不多，磚窯表示，31日晚餐時段已經被包場，若兆元宴確定在磚窯，這也將是黃仁勳第四次在此舉辦兆元宴。

今年5月的兆元宴，出席餐敘的供應鏈貴賓全是電子大咖，包括：台積電董事長魏哲家，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、華碩集團董事長施崇棠、和碩集團董事長童子賢、宏碁集團董事長陳俊聖、仁寶董事長陳瑞聰、聯發科董事長蔡力行、英業達董事長葉力誠等眾多大老闆。

此外，有消息指出，輝達自家尾牙將辦在兆元宴「前一天」，也就是30日，屆時黃仁勳應該也將出席與自家員工一同狂歡，並致詞勉勵員工，新的一年再繼續共同打拼努力。

另一方面，電子五哥如廣達、緯創等也將於本月下旬至二月展開尾牙，去年黃仁勳曾現身緯創尾牙替緯創站台，這次黃仁勳是否會也順勢造訪供應鏈夥伴所舉辦的尾牙活動，也讓外界十分關注。

