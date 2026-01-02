兆元宴要來了！傳黃仁勳31日宴請供應鏈
[NOWnews今日新聞] 兆元宴要來了！輝達執行長黃仁勳去年11月底快閃來台，而他在離開台灣前，也曾提及一月會再回來台灣，近期有消息指出，黃仁勳將在31日宴請台灣供應鏈，另外，黃仁勳若沒意外也將參與自家尾牙，輝達尾牙傳出在30日登場。
據媒體報導，黃仁勳的兆元宴一樣在老地方「磚窯古早味餐廳」，此次受邀出席的尾牙班底應該與去年1月出席兆元宴的貴賓名單差不多，磚窯表示，31日晚餐時段已經被包場，若兆元宴確定在磚窯，這也將是黃仁勳第四次在此舉辦兆元宴。
今年5月的兆元宴，出席餐敘的供應鏈貴賓全是電子大咖，包括：台積電董事長魏哲家，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、華碩集團董事長施崇棠、和碩集團董事長童子賢、宏碁集團董事長陳俊聖、仁寶董事長陳瑞聰、聯發科董事長蔡力行、英業達董事長葉力誠等眾多大老闆。
此外，有消息指出，輝達自家尾牙將辦在兆元宴「前一天」，也就是30日，屆時黃仁勳應該也將出席與自家員工一同狂歡，並致詞勉勵員工，新的一年再繼續共同打拼努力。
另一方面，電子五哥如廣達、緯創等也將於本月下旬至二月展開尾牙，去年黃仁勳曾現身緯創尾牙替緯創站台，這次黃仁勳是否會也順勢造訪供應鏈夥伴所舉辦的尾牙活動，也讓外界十分關注。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
會見川普談出口管制 黃仁勳：不確定中國是否接受降規晶片
傳輝達成唯一客戶！搶下台積電A16 高雄P3廠2027年全給黃仁勳
黃仁勳笑稱明年尾牙要自掏腰包 大讚台灣棒球是「國寶」
其他人也在看
00918成分股今盤後開獎！投資人搶先點名「這14檔」緯創、技嘉都入列
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導資產規模達846億元的「大華優利高填息30ETF（00918）」，其追蹤指數將於今（31）日盤後公布最新成分股調整結果。由於近期持股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
【2025封關秀】昔日755元生技股王也落難！浩鼎慘登2025上櫃最虧股…股價腰斬收官
台股今（31）日迎來 2025 年最後一個交易日，儘管加權指數全年表現亮眼，但上櫃市場卻有不少個股股價慘遭腰斬。《Yahoo奇摩股市》盤點 2025 年上櫃跌幅前 20 大個股，多檔跌幅超過 5成。其中，昔日生技股王浩鼎（4174）因巨額虧損與新藥解盲失利重挫市場信心，今年來股價腰斬，名列跌幅前段班。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 15
封關日氣勢如虹 台積電天價助攻大盤站穩歷史高峰/群創成交92萬張霸榜 友達同步放量/矽光子熱度不退 上詮光焱領軍續飆｜Yahoo財經掃描
受到聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示官員對降息態度仍偏保守影響，市場對1月降息預期降溫，美股四大指數同步回落。道瓊工業指數下跌0.20%，那斯達克指數下跌0.24%，標普500指數下跌0.14%，費城半導體指數下跌0.13%。 科技股表現分歧，Meta因宣布併購AI新創公司Manus、擴大AI布局而上漲1.1%，輝達則因市場對AI投資評價轉趨謹慎，小跌0.36%；英特爾則因輝達完成入股而逆勢上漲1.69%；整體市場觀望Fed後續政策訊號。 亞股方面，因應新年假期，日股、韓股休市；港股則下跌0.87%，上證指數小漲，區域市場交投清淡，整體氣氛偏觀望。 台股方面，今（31）日迎來2025年封關日，在權值股領軍下強勢收紅，加權指數終場上漲256.47點，收在28,963.60點，創收盤新高，成交量5,372.13億元，盤中一度衝上29,009.81點，同步刷新歷史高點。權王台積電(2330)成為最大功臣，股價大漲30元收在1,550元，續寫新天價，也帶動電子權值股同步走強，聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)皆收紅。盤面焦點落在矽光子與記憶體族群，股價卻呈現不同調。整體來看，在權值股撐盤與資金輪動帶動下，台股封關日氣勢強勁，為2025年畫下亮眼句點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 6
不追台積電供應鏈、不蓋工廠，這家IC設計服務公司卻靠著「去日本學設計」衝出7億營收
益芯未跟隨台積電製造熱潮，而是以類比與特殊製程設計為核心，在福岡設立研發據點，承接日本長期累積的設計人才與學研能量，補強自身研發深度。數位時代 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體飆漲為何蘋果、聯想沒在怕？ 揭密2026筆電市場「逆風贏家」
受制於記憶體價格飆漲及全球經濟復…民報 ・ 18 小時前 ・ 1
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。 這只是日鉅亨網 ・ 16 小時前 ・ 1
2026投靠主動ETF 趨吉避凶
2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，但美國期中選舉年股市波動，投信法人表示，主動ETF更能趨吉避凶。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
台股盤前／美股封關全倒費半重挫1%！台股創高封關 明開盤拚延續漲勢
美股於12月31日全數收黑，道瓊指數下跌303點、費半指數重挫逾1%，市場解讀為年底前投資人逢高獲利了結，加上川普關稅政策未明與聯準會貨幣路徑仍具不確定性，使得AI概念股如輝達、Alphabet、Micron等於年底表現震盪。然而整體2025年來看，美股主指皆大幅上漲超過兩位數，並連續第三年收紅，AI與科技股仍為多頭核心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
台股今開紅盤 衝3字頭不是夢
揮別民國114年，股匯今開紅盤，台股在去年封關最後一天，一度觸及29K，雖然美股封關日收黑，今日開盤恐有回檔壓力，不過各大投資名師普遍看好全年有衝「3字頭」實力。匯市在封關日以幾乎平盤作收，不過市場預期隨聯準會將降息，新台幣有機會逐步走強。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
2025年封關日再寫新高 台股盤中衝到28997點
財經中心／葉為襄、劉毓琦 台北報導2025年台股封關日氣勢如虹，開盤在權值股帶動下強勢衝高，盤中再度改寫歷史新頁，最高一度站上2萬9009點，護國神山台積電，股價站上1550元，市值衝破40兆元大關，回顧台股今年漲25個百分點，AI應用持續擴散，封關後的紅包行情仍有想像空間。2025台股封關日，指數開盤衝衝衝，盤中再度改寫歷史新高，護國神山台積電股價，盤中再創新天價，股價來到1550元，市值衝破40兆，投資人看好二奈米正式量產利多消息，指數在權值股帶領下，以2萬8723開出，兩個小時後指數創下盤中新高29006，投顧董事長陳奕光表示其實從今年出發點23035開始漲，漲到今天將近2萬9，其實漲了25%，你對標日本，它也差不多漲了25%，韓國漲了七成，其實台股並沒有超漲。投顧董座分析，台股沒超漲，盤面焦點還有記憶體類股，儲存型快閃記憶體龍頭群聯，財報繳出成長翻6倍好成績，股價一舉攻上漲停，記憶體封測福懋科股價也漲到64.7股價漲停。2025年封關日再寫新高 台積電再寫歷史天價。（圖／民視財經網）投顧董事長陳奕光分析以今天公佈出來的，一個單月的記憶體的獲利數字，其實已經超越它單季的，以2026年對於整個AI大通膨裡面，領頭羊可能是記憶體。2025年封關日再寫新高 台積電再寫歷史天價。（圖／民視財經網）AI需求暴增，不只記憶體，矽光子應用CPO概念股上銓也漲停，隨著AI需求未減，封關日收台股新高點可期，後續的紅包行情更讓投資人期待。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：2025年封關日再寫新高 AI加持！台股盤中逼近2萬9大關 更多民視新聞報導陶朱隱園17樓買家神出來了！ 非台灣在地富豪而是他台達電、富邦金、台泥...達人2026年17檔口袋名單曝光台股拉回是機會還是風險? 元月作夢行情 3大觀察重點一次看!民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股盤前／美股震盪收小黑！聯準會降息路徑不確定 台股開盤拚攻29K
美股在2025年最後一個交易日全數回檔，但全年漲幅仍十分亮眼，台股則在封關前逆勢大漲、再寫歷史新高。隨著台指期夜盤與台積電期貨翻紅，市場關注元旦休市過後，台股能否延續跨年多頭氣勢。美股道瓊指數下跌303點、費半指數重挫逾1%，市場解讀為年底前投資人逢高獲利了結，加上川普關稅政策未明與聯準會降息路徑仍具不確定性，使得AI概念股如輝達、Alphabet、Micron年底表現震盪。然而整體2025年來看，美股主指皆大幅上漲超過兩位數，並連續第三年收紅，AI與科技股仍為多頭核心。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
不只5G！AI-RAN點火、6G倒數 愛立信揭鋪路6G未來
[Newtalk新聞] 愛立信發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」指出，最新全球行動產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來行動通訊市場的發展方向。報告指出，隨著5G獨立組網（SA）持續進展，差異化連接服務正加速邁向商用落地，同時推動全球固定無線接入（FWA）的方案多樣性，並成為奠定AI-RAN與6G發展的重要關鍵。 以下是報告重點摘要： 6G網路為AI原生，至2031年，預計先進國家的多數電信商已推出6G服務。6G、AI和雲端運算將重新定義服務能力。 6G預計將採用獨立組網為唯一架構。目前，全球已有79家電信商部署商用5G獨立組網，其中約70%已透過網路切片提供差異化服務。 AI-RAN透過開放式網路架構實現靈活部署，大幅提升未來網路效能；6G標準化進程已經啟動，全球6G用戶數預計於2031年底達到1.8億。屆時，5G為主流技術，將佔全球用戶數的三分之二。 以下是報告完整內容： 全球5G成長加速 FWA與差異化連接服務續擴張 全球5G成長強勁，2025年第三季全球5G用戶數新增1.62億，並預計於年底達29億，占行動用戶總數的三分之一。全球5G滲透率預計於2027年超越4G，成為全球主新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
中國汽車品牌搶占英國市場 2025占新車銷售1/10
（中央社台北1日電）英國「衛報」（The Guardian）報導，中國品牌汽車去年大舉搶占英國市場，預料新車銷量將突破20萬輛大關，占英國去年新車銷售的1/10；西班牙和挪威去年新車銷售也有1/10來自中國品牌。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 47
MLB》同為西武王牌兩樣情 高橋光成可能回歸日職
今井達也與休士頓太空人簽下3年6000萬美元合約，但同為去年宣布挑戰MLB、埼玉西武獅王牌高橋光成卻可能因不滿意迄今所收到報價，返回日本職棒，與老東家續約，日後再找機會圓夢。TSNA ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 374
WBC／復仇12強...日本首戰對決中華隊「派山本由伸先發？」 井端弘和下達必勝令
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，力拚二連霸的日本武士隊已進入備戰衝刺階段。總教練井端弘和近日接受日媒《...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 21
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 1 天前 ・ 21
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 72