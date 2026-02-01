「兆元宴」再度登場！ 黃仁勳：對供應鏈夥伴高度期待

輝達執行長黃仁勳訪台，再度舉辦兆元宴。（圖／東森新聞）





輝達執行長黃仁勳訪台，再度舉辦兆元宴，包括和碩董事長童子賢、台積電董事長魏哲家都是座上賓，還有散熱大廠奇鋐及網通設備廠智邦，是本次兆元宴新亮點。

輝達執行長黃仁勳：「謝謝魏哲家傑出的表現，和過去一年來，令人驚豔的夥伴關係。」

看得出來，輝達執行長黃仁勳心情非常雀躍，要來和台灣科技業大頭共進晚餐。輝達執行長黃仁勳：「去年如大家所知，許多台灣公司都創下歷史新高很多公司，因為人工智慧的浪潮。」

黃仁勳說，對供應鏈夥伴有很高的期待，今年是非常關鍵的一年。這次他作東，又選在他最愛的磚窯古早味餐廳。再一次的兆元宴，當然輝達供應鏈大佬們，鴻海董事長劉揚偉和碩董事長童子賢、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行、廣達副董梁次震、緯創董事長林憲銘以及台積電董事長魏哲家都是座上賓，更在大合照時，圍繞在黃仁勳身旁。

此次名單除了一線老面孔外，也迎來新成員加入，包括散熱大廠奇鋐董事長沈慶行首度受邀出席，以及網通設備廠智邦總經理李訓德首次以新職身分成為座上賓，是本次兆元宴亮點之一。和碩董事長童子賢：「希望大家看到今天用餐愉快，同時也看到產業在2026年能夠鴻圖大展。」

餐宴期間，李訓德當場拿出AI伺服器基板請黃仁勳親筆簽名，這同框宛如化身小粉絲。智邦未來在輝達AI供應鏈中所扮演的角色，是否將進一步升溫，也受外界關注。而黃仁勳除了跟科技大老們互動，也不忘向在外等候的粉絲發送蘋果西打和小點心，就連媒體也都照顧到。輝達創辦人黃仁勳：「你們坐在雨中。」

黃仁勳所到之處都有民眾要簽名，他也來者不拒，溫暖全場。

