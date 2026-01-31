「兆元宴」前先血拼！黃仁勳下午現身四平街買蜜餞

輝達執行長黃仁勳訪台行程進入第三天，今（31）天身穿一件黑色外套再度走入台北街頭，下午現身四平商圈的蜜餞行，仍然展現親民的作風，頻頻與店家、民眾互動，手拿蜜餞和店家輕鬆聊天，看到民眾來拍照也非常開心地回應，拍照簽名來者不拒，還親切地買芒果乾送給旁邊的小朋友，展現十足的台灣味。

黃仁勳親切與民眾互動。圖／台視新聞

黃仁勳前一天晚上出席輝達尾牙後，今天直到中午才出門，下午現身四平商圈，晚上到他經常光顧的台菜餐廳舉辦「兆元宴」，宴請台廠供應鏈的夥伴們，預計很多的科技大佬都會現身，包含台積電董事長魏哲家，以及廣達、鴻海等科技大廠皆會出席，黃仁勳也表示，明天還會跟台積電夥伴一起吃飯。

台北／林品瑄 責任編輯／馮康蕙

