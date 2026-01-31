兆元宴4.0登場！黃仁勳親領科技巨頭同框 宣告AI工廠時代來臨

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日晚間在台北「磚窯古早味餐廳」舉辦第四次「兆元宴」，與台灣科技供應鏈的重量級領袖共進晚餐。這場集結台積電、鴻海、廣達、聯發科等市值加總超過數十兆元的科技大咖聚會，不僅象徵台灣在全球AI產業鏈中的核心地位，更標誌著AI發展已從單晶片競賽邁向系統級整合的「AI工廠」新時代。

黃仁勳於受訪時直言，2026年需求非常高，AI基礎建設才剛起步，未來十年仍需大量晶片與工廠支撐。

出席科技巨頭名單一次看 台灣供應鏈成AI最強後盾

今晚的兆元宴堪稱台灣科技業的「奧斯卡」，出席名單星光熠熠，幾乎集結了AI伺服器、個人電腦（PC）、板卡與封測等所有關鍵領域的掌門人。在半導體與晶片設計領域，由台積電董事長暨總裁魏哲家、聯發科執行長蔡力行、矽品董事長蔡祺文領軍。

系統代工與品牌大廠方面，鴻海董事長劉揚偉與旗下工業富聯董事長鄭弘孟連袂出席；廣達由董事長林百里、副董事長梁次震、執行副總暨雲達總經理楊麒令代表；華碩陣容龐大，董事長施崇棠與共同執行長許先越、胡書賓皆在列；和碩同樣由董事長童子賢率領共同執行長鄭光志、鄧國彥與會。

此外，緯創董事長林憲銘與總經理林建勳、仁寶董事長陳瑞聰、英業達董事長葉力誠與總經理蔡枝安、宏碁董事長陳俊聖、微星董事長徐祥、技嘉總經理林英宇與集團總經理李宜泰也全數到齊。

關鍵零組件與伺服器供應鏈亦是座上賓，包括台達電董事長鄭平、光寶總經理邱森彬、緯穎董事長洪麗寗、研華總經理張家豪、奇鋐董事長沈慶行、華擎總經理許隆倫，以及勝宏科技董事長陳濤。這份名單不僅展現了台灣科技產業的深度與廣度，更凸顯了黃仁勳對台灣合作夥伴的高度重視。

黃仁勳強調，輝達對台灣供應鏈有「很多期待」。從Blackwell晶片的全面量產到下一代Vera Rubin平台的啟動，輝達的 AI 藍圖已不僅止於晶片，更涵蓋伺服器、機櫃、電源及高速互連系統。他指出，台灣供應鏈不僅是代工，更深度參與了設計與整合，是驅動全球AI產業的實體引擎。

需求強勁、產能擴張 AI基礎建設黃金十年

面對媒體，黃仁勳展現對2026年的高度信心。他表示，目前正處於AI基礎建設擴建的開端，全球對於晶片、電腦組裝廠及AI工廠的需求極為強勁。為了滿足這股需求，供應鏈夥伴如鴻海、廣達、緯創正積極在台灣、美國、歐洲、日本及東南亞擴建產能。他預估，相關建設完成至少還需要10年，這意味著台灣供應鏈將迎来長期的成長紅利。

光寶總經理邱森彬也透露，晚宴交流重點之一是800V高壓直流（HVDC）技術。隨著AI運算耗能大增，2026年將是800V架構在資料中心與電動車領域落地的「元年」。和碩董事長童子賢則樂觀表示，AI帶動的新一輪硬體投資循環才正要展開，預期科技產業將「鴻圖大展」。

採購蜜餞展親民 關注 OpenAI 投資動向

在嚴肅的產業話題外，黃仁勳今日下午也再度現身台北四平街的愛店「譽展蜜餞行」，採購果乾與花生酥重溫兒時滋味，並親切與粉絲互動。針對輝達投資OpenAI的傳聞，他澄清「一切都沒有改變」，輝達正考慮參與下一輪融資，樂見OpenAI的持續發展。